Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα ψηφιοποιήθηκε μόνη της, έχουμε ακόμη δρόμο»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής στο Hertie School του Βερολίνου, έστειλε μήνυμα ότι η ελληνική ψηφιακή μεταρρύθμιση δεν ήταν υποχρέωση, αλλά εσωτερική επιλογή.

«Η Ελλάδα δεν ψηφιοποιήθηκε επειδή της το είπε κάποιος. Το έκανε επειδή υπήρξε βαθιά, συλλογική κατανόηση ότι οι δύσκολες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από αυτή τη γενιά και όχι να μετατεθούν στις επόμενες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με χαρακτηριστική παρομοίωση εξήγησε: «Οι μεταρρυθμίσεις είναι σαν μεταμοσχεύσεις. Χρειάζονται συμβατότητα δότη-λήπτη. Αυτό που λειτουργεί στη Βάδη-Βυρτεμβέργη δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτομάτως στην Πελοπόννησο».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι κάθε χώρα χρειάζεται «μια συγκεκριμένη ιδέα για τον εαυτό της» και εθνικό σχέδιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητές της. «Καμία μεταρρύθμιση δεν πετυχαίνει χωρίς ξεκάθαρο εθνικό σχέδιο», είπε.

Αναγνώρισε ότι «δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα», αλλά «είμαστε στο σωστό δρόμο και μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα και καλύτερα». Για την οικονομία σημείωσε: «Το 2,4% ανάπτυξη είναι ισχυρή βάση. Μπορούμε και πρέπει να πάμε καλύτερα».

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, κάλεσε για ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: «Η Ευρώπη εξακολουθεί να σκέφτεται σαν 27 παράλληλες αγορές αντί για μία ενιαία. Αν την ολοκληρώσουμε, τα επόμενα χρόνια θα δούμε τεράστια αποτελέσματα – στη Γερμανία, στην Ελλάδα, σε όλους».

Για τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων τόνισε ότι «η δημοφιλία είναι το καλύτερο εργαλείο». Το νομοσχέδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση πήρε 275 ψήφους στη Βουλή, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ψηφιοποίηση σημαίνει μικρότερο κράτος, είπε: «Δεν θέλουμε μικρότερο κράτος, θέλουμε πιο αποτελεσματικό. Όταν αναλάβαμε, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας είχε 5 άτομα. Χρειαζόμασταν πολύ περισσότερους».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με συντονιστή τον Κρίστιαν Όντενταλ (The Economist) και συνομιλήτρια την καθηγήτρια Θουρίντ Χούστετ. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Κώστας Μπακογιάννης, ενώ συνδιοργανωτής ήταν ο Συμεών Τσομώκος (Delphi Economic Forum).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



