Πιερρακάκης: Η στρατηγική για πρόωρη αποπληρωμή χρέους και μόνιμες ελαφρύνσεις

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «15 Λεπτά» της ΕΡΤ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

Με κεντρικό άξονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις μόνιμες φοροελαφρύνσεις, ο υπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα τόσο προς τις αγορές όσο και προς την κοινωνία: η Ελλάδα προχωρά με σταθερά βήματα προς μια ισχυρή και αυτόνομη οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, την οποία χαρακτήρισε «ηθική και πολιτική υποχρέωση» απέναντι στις επόμενες γενιές. Η κίνηση αυτή, όπως εξήγησε, θα αποφέρει από το 2029 και μετά ετήσια εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα στέλνει ισχυρό σήμα στις αγορές: μείωση του χρέους σημαίνει διαρκείς αναβαθμίσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα δεν μπορούν να μετατραπούν σε παροχές. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιβάλλουν να «αποταμιεύουμε» στα καλά χρόνια, ώστε η χώρα να έχει αποθέματα και αντοχή όταν έρθουν οι δυσκολίες.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πλέον στραφεί οριστικά μακριά από την αποσπασματική επιδοματική λογική. «Από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή που έχει γίνει στη Μεταπολίτευση, με έμφαση στις οικογένειες και στους νέους.

Παρά την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονομίας, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμα πολίτες που πιέζονται από το κόστος ζωής και ότι έχουν υπάρξει ορισμένες αστοχίες στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Πέρα από την οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και σε βαθύτερες δομικές αλλαγές:

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προέβλεψε ότι μέσα στην επόμενη πενταετία ο χάρτης της Παιδείας θα έχει αλλάξει ριζικά.

Για τη Συνταγματική αναθεώρηση τόνισε ότι αποτελεί τον «χάρτη της επόμενης εικοσαετίας» και θα θωρακίσει τη λειτουργία των θεσμών.

Υπεραμύνθηκε του μεικτού μοντέλου επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο ορθολογικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



