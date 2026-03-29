Πιερρακάκης: «Κανείς μόνος του στη κρίση, θα στηρίξουμε όσο χρειαστεί»

«Θα στηρίξουμε τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί». Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο «Forum Πελοποννήσου 2026», με θέμα «Ανθεκτική Αγορά- Βιώσιμη Οικονομία», ενώ, όπως είπε παράλληλα ο υπουργός, «η Πελοπόννησος αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ στον Μυστρά, στα μέρη μου ας μου επιτραπεί να πω, στη Λακωνία, στον τόπο καταγωγής μου, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία, για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Είναι μια συγκυρία η οποία, όπως είπε πριν και ο περιφερειάρχης, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και από την αστάθεια που αυτή προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία».

Και πρόσθεσε πως «Οι κρίσεις αναδεικνύουν με το πλέον έντονο τρόπο, την αξία, τη βαρύτητα και τις δυνατότητες της πολιτικής ηγεσίας. Οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται στα εύκολα, κρίνονται στα δύσκολα. Θα το πω πιο σχηματικά: δεν κρίνονται στα μηδέν μποφόρ, κρίνονται στην κακοκαιρία. Και υπ’ αυτήν την έννοια η πολιτική ηγεσία δεν υπάρχει για να κρατά το τιμόνι μόνο στους ανέμελους και ανέφελους καιρούς. Στις κρίσεις χρειάζεται ψυχραιμία, ταχύτητα στις αποφάσεις και αυτή η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της, ο επικεφαλής της έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διασφαλίζουν και να εγγυώνται τη σταθερότητα, ειδικά στα δύσκολα, καθώς από το 2019 έχουμε βρεθεί συνεχώς μπροστά σε αναδυόμενες προκλήσεις. Είτε μιλάμε για τα γεγονότα στον Έβρο, είτε μιλάμε για την πανδημία, είτε μιλάμε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τότε ενεργειακή κρίση η οποία ακολούθησε».

Ο κ. Πιερρακάκης στη συνέχεια τόνισε πως «Τα τελευταία χρόνια, η περιφέρεια παρουσιάζει σαφή βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, της κατανάλωσης και της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, θα αναφέρω, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε 31% μεταξύ του ‘19 και του ’25, γεγονός το οποίο δείχνει την άνοδο της κατανάλωσης και της συνολικής ζήτησης στην οικονομία. Στην Πελοπόννησο δραστηριοποιούνται πάνω από 113.000 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 7,6% των επιχειρήσεων της χώρας. Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή βάση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ιδιαίτερα σημαντική – σύμφωνα με τον ίδιο – είναι «η βελτίωση που καταγράφεται στον Τουρισμό, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι επισκέψεις στην Πελοπόννησο το 2025 αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σχέση με το ‘24. Δηλαδή, σχεδόν τριπλάσια αύξηση από τον εθνικό μέσο όρο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα, ενώ πολύ μεγάλη είναι η άνοδος του κύκλου εργασιών στους κλάδους καταλυμάτων και εστίασης, η οποία ξεπερνά το 65%. Αξιοπρόσεκτη βελτίωση παρουσιάζεται και στην αγορά εργασίας. Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το ‘19, έχει πέσει στο 8,2% από το 12%. Η αύξηση της απασχόλησης συνδέεται με την ανάπτυξη του Τουρισμού που ανέφερα πριν, των υπηρεσιών, του εμπορίου, της μεταποίησης και δείχνει ότι η οικονομία της Πελοποννήσου – παρά τις προκλήσεις τις οποίες ανέφερε πριν ο περιφερειάρχης και οι οποίες είναι απολύτως υπαρκτές – διαρκώς βρίσκεται σε καμπύλη, σε πορεία βελτίωσης».

Όπως είπε ο υπουργός, «στην περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιείται ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, καθώς στο περιφερειακό σχέδιο περιλαμβάνονται περισσότερα από 200 έργα με 5,25 δισ. ευρώ δημόσιες επενδύσεις και περίπου 1,25 δισ. ευρώ από ιδιωτικές επενδύσεις. Η Πελοπόννησος αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία, με έμφαση στις μεταφορές, την ενέργεια, στις παραγωγικές υποδομές, την ανθεκτικότητα, τις επενδύσεις και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η πρόοδος της εθνικής οικονομίας αντανακλάται πλέον και στην περιφερειακή ανάπτυξη – και ειδικά σε τόπους όπως εδώ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



