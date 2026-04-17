Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Η Ενεργειακή Ένωση θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή ενέχει τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της αναταραχής.

Μιλώντας σε δημόσια εκδήλωση στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, με τίτλο «Η Ευρώπη υπό πίεση. Διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα σε έναν πιο εύθραυστο κόσμο», ο κ. Πιερρακάκης συζήτησε με τον Διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ.

Όπως τόνισε, η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης αποτελούν κρίσιμες μεταβλητές για το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κρίση «έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία», καθώς η απώλεια προσφοράς σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι 10 εκατομμυρίων κατά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις τιμές της ενέργειας και στο κόστος για τα νοικοκυριά. Υπογράμμισε την ανάγκη τα μέτρα στήριξης να είναι στοχευμένα προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ώστε να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι περιορισμένοι πόροι. «Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε κυρίως τους πιο ευάλωτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ελληνική εμπειρία, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση εφάρμοσε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως επιδοτήσεις καυσίμων για νοικοκυριά και στήριξη επιχειρήσεων, αποφεύγοντας οριζόντιες φορολογικές ελαφρύνσεις. Το κόστος των μέτρων σήμερα ανέρχεται στο 0,2% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 2,5% κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με το 2022, χάρη στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στις επενδύσεις σε υποδομές. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εισάγει περίπου το 57% της ενέργειάς της, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προώθηση μιας πλήρους Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη, δηλώνοντας ότι «θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και συνολικά στην ανταγωνιστικότητα». Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι το 47% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές, ενώ τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δίκτυα, αποθήκευση και ενεργειακές διασυνδέσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε ανησυχία για τάσεις επιβράδυνσης της πράσινης μετάβασης σε ορισμένα κράτη-μέλη και υπογράμμισε ότι η κρίση μπορεί να λειτουργήσει είτε ως τροχοπέδη είτε ως επιταχυντής των μεταρρυθμίσεων, ανάλογα με τις πολιτικές επιλογές.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, άρσης εμποδίων στην ενιαία αγορά, δημιουργίας «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» και υλοποίησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε η Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



