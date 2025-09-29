Πιερρακάκης: «Θα υπάρξουν προσθήκες στα μέτρα της ΔΕΘ»

Για τις προσθήκες που θα γίνουν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και για τη διαδικασία της φορολογίας, η οποία θα γίνεται με νέα κριτήρια, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1.

Σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, υπογράμμισε: «Θα υπάρξουν προσθήκες στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις ΔΕΘ. Θα γίνουν προσθήκες σε ό,τι αφορά τις τριετίες απαλλαγής στον φόρο ενοικίου, θα είναι τρεις οι αλλαγές που θα γίνουν. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες, το δεύτερο έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, στρατιωτικούς, για τους οποίους θα γίνει εξαίρεση (με εξάμηνο με συμβόλαιο), το τρίτο αφορά τους ιδιοκτήτες, θα έχουν τρεις μήνες περιθώριο να βρουν άλλον ενοικιαστή, αν εκείνος φύγει πριν λήξει το συμβόλαιο».

Εν ολίγοις, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η φοροαπαλλαγή στην ενοικίαση υπάρχει για 3 χρόνια για όλους, αν φύγει ο ενοικιαστής μπορεί να βρει άλλον εντός 3μήνου. Για εκπαιδευτικούς και για γιατρούς, τα συμβόλαια θα μπορούν να διαρκούν και ως έξι μήνες.

Ο υπουργός επισήμανε, πως μέσα στην εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τι κερδίζουν από τα μέτρα της ΔΕΘ, βάζοντας τα στοιχεία τους. «Πρακτικά ο κόσμος θα δει την εφαρμογή των νέων μέτρων με το νέο έτος, όταν, ειδικά οι μισθωτοί θα δουν την αύξηση στον μισθό τους».

