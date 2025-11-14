Πιερρακάκης: Το δημοψήφισμα έκλεισε τις ψευδαισθήσεις και ενίσχυσε τον δημοσιονομικό ρεαλισμό

Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης και των μεταρρυθμίσεων.

 

14 Νοέ. 2025 9:10
Pelop News

Σε εκδήλωση του Centre for European Policy Studies (CEPS) στις Βρυξέλλες, με θέμα «Η ανάκαμψη της Ελλάδας, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το ευρώ», ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε το δημοψήφισμα του 2015 κομβικό σημείο για την Ελλάδα. «Ήταν το τέλος των ψευδαισθήσεων και η αρχή του δημοσιονομικού ρεαλισμού», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι προσδοκίες της εποχής αποδείχθηκαν μη ρεαλιστικές, οδηγώντας σε μια δεκαετία σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει σε έναν «ενάρετο κύκλο» οικονομικής ανάπτυξης, με πυλώνες τη δημοσιονομική σύνεση, την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και σχεδόν 100 μεταρρυθμίσεις την τελευταία εξαετία. Παρά την πρόοδο, ανέφερε προκλήσεις όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, το δημογραφικό πρόβλημα και η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις.

5G και Ένωση Αποταμιεύσεων

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, ο Υπουργός στήριξε την Έκθεση Ντράγκι, που καλεί σε άρση εμποδίων και απλοποίηση κανονισμών. Χαρακτήρισε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως το «μεγαλύτερο project» της επόμενης δεκαετίας, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκών πρωταθλητών αντί εθνικών. Ως παράδειγμα, ανέδειξε την ελληνική δημοπρασία φάσματος 5G, που απέφερε 372 εκατ. ευρώ, προτείνοντας αντίστοιχες ευρωπαϊκές δημοπρασίες 5 δισ. ευρώ, με τα μισά να επενδύονται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών.

Ψηφιακή μετάβαση

Για την ψηφιακή μετάβαση, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η ψηφιοποίηση δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά τη διοίκηση και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη». Εξήγησε ότι οι πολίτες απαιτούν απλό και λειτουργικό κράτος, χωρίς γραφειοκρατικές πολυπλοκότητες, και ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα νοοτροπία, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση και όχι τις εσωτερικές δομές της δημόσιας διοίκησης.

