Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»

Για τη νέα φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο συνέδριο Cyber Greece 2025: The Future powered by AI.

Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»
22 Οκτ. 2025 14:47
Pelop News

Ο υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα έχει πλέον «τη βάση και τη δυναμική» για να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή ταχύτατων τεχνολογικών μεταβολών που απαιτούν θεσμική προσαρμογή και αποφασιστικότητα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, επισήμανε πως «το επόμενο βήμα στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας είναι η ενσωμάτωση του AI σε κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας».

Όπως είπε, «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα» και το ζητούμενο πλέον είναι «να έχουμε προορατικότητα, ώστε να σχεδιάσουμε το μέλλον αντί να το υφιστάμεθα».

Αναφερόμενος στη μεγάλη πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, υπενθύμισε τη δημιουργία του gov.gr και των συστημάτων διαλειτουργικότητας, τονίζοντας ότι «οι βάσεις δεδομένων, η ταυτοποίηση και η διασύνδεση υπηρεσιών αποτέλεσαν την προϋπόθεση για τη μετάβαση στην εποχή του AI».

«Η Ελλάδα», σημείωσε, «ήταν για χρόνια ένα κράτος με χαμηλή λειτουργικότητα. Με τις ψηφιακές αλλαγές, δημιουργούμε πλέον τις συνθήκες για ένα “έξυπνο” κράτος, που θα λειτουργεί αποδοτικά, θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα ενισχύει την παραγωγικότητα».

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε πως η τεχνολογική εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την οικονομική σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη. «Η χώρα μας έχει επιτύχει δημοσιονομική σταθερότητα, αύξηση επενδύσεων και μείωση της ανεργίας, αλλά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω», ανέφερε.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η πρόκληση των επόμενων ετών είναι «να μετατρέψουμε την ψηφιακή πρόοδο σε διαρκή ευημερία, ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο λειτουργικό, ηθικό και αποτελεσματικό».

«Το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι. Εμείς επιλέγουμε να το σχεδιάσουμε», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 Η Ντόρα Μπακογιάννη «πρέσβειρα» της Πάτρας για την ένταξή της στον χάρτη της κρουαζιέρας
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
16:36 Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot – Τι πήραν
16:28 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αμπελος, το Δίλημμα και η Λογική
16:23 ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»
16:20 Τρίκαλα – Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης: Ο 18χρονος έσφιγγε την πετσέτα για αρκετά λεπτά
16:12 Χάρις Αλεξίου για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου
16:04 Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα
15:56 Τι είδους κοινωνία θέλουμε να είμαστε;
15:48 Κατρίνης: «Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται»
15:40 Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των προβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός
15:27 Δημήτρης Μανιάτης: «Πάντα με φόβιζε η δημοσιογραφία μεταμφιεσμένη σε λογοτεχνία»
15:24 Ο Κωστής Μαραβέγιας αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ»
15:16 Πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά
15:10 «Θα αναγεννηθούμε, μην αμφιβάλλετε»: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην Πάτρα, όπως τον θυμόμαστε
15:08 Πάτρα – Καταγγελία στο pelop.gr για την οδό Μονής Βατοπεδίου: «Χειμώνα – καλοκαίρι, ζούμε με τις λάσπες και τη σκόνη»
15:00 Η Υπουργός Παιδείας στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Εγκαίνια με καλές ειδήσεις
14:56 Black Friday: Πώς οι εκπτώσεις «παίζουν» με τον εγκέφαλό μας – Τα ψυχολογικά τρικ και οι παγίδες πίσω από τις προσφορές
14:49 Αναθεώρηση 800-900 εκατ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0» – Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»
14:47 Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ