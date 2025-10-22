Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»

Ο υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα έχει πλέον «τη βάση και τη δυναμική» για να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή ταχύτατων τεχνολογικών μεταβολών που απαιτούν θεσμική προσαρμογή και αποφασιστικότητα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, επισήμανε πως «το επόμενο βήμα στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας είναι η ενσωμάτωση του AI σε κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας».

Όπως είπε, «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα» και το ζητούμενο πλέον είναι «να έχουμε προορατικότητα, ώστε να σχεδιάσουμε το μέλλον αντί να το υφιστάμεθα».

Αναφερόμενος στη μεγάλη πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, υπενθύμισε τη δημιουργία του gov.gr και των συστημάτων διαλειτουργικότητας, τονίζοντας ότι «οι βάσεις δεδομένων, η ταυτοποίηση και η διασύνδεση υπηρεσιών αποτέλεσαν την προϋπόθεση για τη μετάβαση στην εποχή του AI».

«Η Ελλάδα», σημείωσε, «ήταν για χρόνια ένα κράτος με χαμηλή λειτουργικότητα. Με τις ψηφιακές αλλαγές, δημιουργούμε πλέον τις συνθήκες για ένα “έξυπνο” κράτος, που θα λειτουργεί αποδοτικά, θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα ενισχύει την παραγωγικότητα».

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε πως η τεχνολογική εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την οικονομική σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη. «Η χώρα μας έχει επιτύχει δημοσιονομική σταθερότητα, αύξηση επενδύσεων και μείωση της ανεργίας, αλλά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω», ανέφερε.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η πρόκληση των επόμενων ετών είναι «να μετατρέψουμε την ψηφιακή πρόοδο σε διαρκή ευημερία, ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο λειτουργικό, ηθικό και αποτελεσματικό».

«Το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι. Εμείς επιλέγουμε να το σχεδιάσουμε», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



