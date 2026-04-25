Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας υποχωρεί με ταχείς ρυθμούς, ενώ η χώρα επιχειρεί να περάσει σε μια νέα επενδυτική φάση με μεγαλύτερη πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια και ισχυρότερη παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, από την εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, όπου παρουσίασε το πλαίσιο της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αποκλιμάκωση του χρέους, η ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο οικοσύστημα της Euronext, οι επενδύσεις και η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Tο Χρηματιστήριο Αθηνών μετονομάστηκε επισήμως σε Euronext Athens

Το δημόσιο χρέος πέφτει στο 136%

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, το δημόσιο χρέος, που μετά την πανδημία είχε φτάσει κοντά στο 210% του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 136% έως το 2026.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιθανόν διεθνώς.

Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ για το 2025, ενώ η ανεργία έχει περιοριστεί κοντά στο 8%, από επίπεδα άνω του 27% την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι αυτή η πορεία δημιουργεί τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε, όπως ανέφερε, και η επιστροφή 800 εκατ. ευρώ στους πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ως απάντηση στις πιέσεις που προκάλεσε η ενεργειακή κρίση, μαζί με την προώθηση μόνιμων μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025

Euronext και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια

Κεντρική θέση στη νέα στρατηγική της κυβέρνησης έχει η ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη Euronext.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή κεφάλαια και να ενισχύσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων.

Ο στόχος, όπως περιέγραψε, είναι να δημιουργηθούν επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας, με ισχυρότερη εξωστρέφεια και δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά επενδυτικά σχήματα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προειδοποίησε, πάντως, ότι η Ευρώπη δεν έχει πλέον περιθώρια καθυστερήσεων, σημειώνοντας πως «ο χρόνος λειτουργεί ήδη αντίστροφα».

Όπως ανέφερε, κάθε αναβολή μεγαλώνει το επενδυτικό και ανταγωνιστικό χάσμα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ταχύτερη ενοποίηση των αγορών και την άμεση κινητοποίηση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενισχύεται η ελληνογαλλική συνεργασία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, η οποία, όπως είπε, αποκτά πλέον ισχυρότερο οικονομικό αποτύπωμα.

Από τα μεγάλα έργα υποδομών έως τις επενδύσεις στην ενέργεια και την άμυνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra, η διμερής συνεργασία παρουσιάστηκε ως μοντέλο σύμπραξης που συνδυάζει μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στον τομέα της ενέργειας, ο υπουργός αναφέρθηκε στην παρουσία γαλλικών ομίλων και στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Στις υποδομές και τις μεταφορές, μίλησε για συνέργειες που μπορούν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη.

Το ευρωπαϊκό στοίχημα των επενδύσεων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε και το ευρύτερο ζήτημα της ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι ο κατακερματισμός περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη για κοινή δράση σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η τεχνολογία, αλλά και στη σημασία δημιουργίας ευρωπαϊκών «πρωταθλητών» με μεγαλύτερη κλίμακα.

Παράλληλα, στάθηκε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την οποία παρουσίασε ως επόμενο βήμα για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στόχος, όπως είπε, είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή αποταμίευση και να διοχετευθεί σε παραγωγικές επενδύσεις, ώστε η Ευρώπη να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



