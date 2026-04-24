Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Στο πρόγραμμα άλλα 37.000 νοικοκυριά

Η συνολική μέγιστη επιδότηση (δέσμευση πόρων) για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ

24 Απρ. 2026 21:18
Pelop News

Από την πλευρά του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προχώρησε στη δημοσίευση του 2ου και 3ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εντάσσοντας περισσότερους από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα.

Η συνολική μέγιστη επιδότηση (δέσμευση πόρων) για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αναδεικνύει τη δέσμευση της Πολιτείας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, από τα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσβαση σε καθαρές, σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30.5.2026. Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25.6.2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355 (Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr (ωφελούμενοι)
allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr (προμηθευτές)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:49 «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του», καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ
22:37 Εμανουέλ Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη»
22:30 Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»
22:23 Βγήκε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs της Euroleague
22:16 Ελλάδα: Το ταξίδι στον χρόνο με τις παλιές πόλεις, εκεί που η ιστορία συναντά τη ρομαντική ατμόσφαιρα
22:02 Αργεντινή: Το εφετείο επικύρωσε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κίρχνερ
21:55 Μοναχός εντοπίστηκε τραυματίας σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου
21:45 Παναθηναϊκός για τα play-offs: Sold-out σε λιγότερες από 6 ώρες τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια
21:36 Η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 36.000.000 ευρώ
21:28 Φρίκη στην Ουκρανία: Σοκ και δέος από σκελετωμένους και υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής των μαχών
21:18 Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Στο πρόγραμμα άλλα 37.000 νοικοκυριά
21:06 Πρεβολαράκη: Επιστρέφει στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος
21:00 Η BGS Alcohols επαναφέρει την παραγωγή αλκοόλης στην Πάτρα – Εμβληματική επένδυση 34 εκ. στη ΒΙΠΕ
20:58 Ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς, ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Ιράν: «Κίνηση» με νόημα, ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ
20:36 Ιωάννινα: 15χρονος πήγε σε σχολική εκδρομή με σουγιά 16 εκατοστών!
20:25 Καιρός: Χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά, και λίγα σύννεφα στις υπόλοιπες περιοχές
20:14 Πάτρα: Νεκρός στο κελί του 46χρονος Έλληνας κρατούμενος
20:00 Παχυσαρκία: «Τα φάρμακα μπορούν να γίνουν φαρμάκι» – Η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου εξηγεί
19:54 Λασίθι: Χορεύοντας με τα Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί 51 δονήσεις μετά τα 5,7
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ