Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να περιορίζει αισθητά τις αρχικές πιέσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει σε θετικό έδαφος.

Οι πωλητές διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το κλείσιμο, αν και η ένταση των ρευστοποιήσεων μειώθηκε σε σχέση με την έναρξη των συναλλαγών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ΔΕΗ, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ επιμέρους τίτλοι βοήθησαν ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερες απώλειες στο ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 14,66 μονάδες, ή 0,66%, και έκλεισε στις 2.220,02 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης διαμορφώθηκε σε περίπου 30 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.210,94 μονάδες και υψηλό τις 2.241,20 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, η αγορά κατέγραψε απώλειες 3,86%. Παρά την πτώση, τα κέρδη του Απριλίου παραμένουν στο 7,5%, ενώ από την αρχή του έτους το ΧΑ διατηρεί άνοδο 4,68%.

Η ΔΕΗ στο επίκεντρο της συνεδρίασης

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε με πτώση άνω του 2%, καταφέρνοντας πάντως να περιορίσει σημαντικά τις αρχικές απώλειες. Νωρίτερα είχε υποχωρήσει έως και 9%, πέφτοντας κάτω από τα 17 ευρώ στα χαμηλά ημέρας, όμως τελικά έκλεισε πάνω από τα 18 ευρώ.

Ο τζίρος στη μετοχή ξεπέρασε τα 90 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Autohellas, η οποία υποχώρησε σχεδόν 8%, καθώς η αποκοπή του μερίσματος καθαρού ποσού 0,8075 ευρώ ανά μετοχή λειτούργησε επιβαρυντικά για τον τίτλο.

Στον αντίποδα, η Bally’s Intralot ενισχύθηκε κατά περίπου 5%, ενώ κέρδη άνω του 2% σημείωσαν η Cenergy, η CrediaBank και ο ΑΔΜΗΕ.

Πλέον, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην αποψινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την S&P Global Ratings.

Οι αγορές παραμένουν σε κλίμα αβεβαιότητας

Το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον και η άνοδος των τιμών ενέργειας συντηρούν την αβεβαιότητα.

Η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προσφέρει μια ανάσα στις αγορές, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης. Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να πιέζει το επενδυτικό κλίμα.

Οι τεχνολογικές μετοχές εμφανίζουν μεγαλύτερες αντοχές, όμως η γενικότερη τάση στις αγορές παραμένει επιφυλακτική, με τους επενδυτές να αποφεύγουν το ρίσκο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αγορά ενέργειας, με το Brent να κινείται σταθερά πάνω από το όριο των 100 δολαρίων και να αγγίζει τα 105 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Η αξιολόγηση της S&P και η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ

Η S&P Global Ratings αναμένεται να δημοσιεύσει την αξιολόγησή της για την Ελλάδα, χωρίς να προεξοφλείται αλλαγή στη βαθμίδα, η οποία βρίσκεται στο BBB με σταθερές προοπτικές.

Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στα σχόλια του οίκου για τον οικονομικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τα πρόσφατα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι η πρώτη που λαμβάνει υπόψη τόσο το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον όσο και τη δημοσιονομική υπεραπόδοση της Ελλάδας για το 2025. Η Fitch θα ακολουθήσει στις 8 Μαΐου, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο των φετινών αξιολογήσεων.

Στο ταμπλό, η ΔΕΗ βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η CVC Capital Partners θα συμμετάσχει στην αύξηση με έως 1,2 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από 2 δισ. ευρώ το 2025, καθώς και σε διπλασιασμό των καθαρών κερδών έως το 2028 και υπερτριπλασιασμό τους έως το 2030, στα 1,5 δισ. ευρώ από 0,45 δισ. ευρώ το 2025.

Το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,4 ευρώ έως το 2030, από 0,4 ευρώ το 2024. Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να εγκριθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της 14ης Μαΐου, ενώ η έναρξη και η τιμολόγηση τοποθετούνται στα τέλη Μαΐου.

Μερίσματα και επανεπενδύσεις

Η Autohellas διαπραγματεύθηκε σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ύψους 0,85 ευρώ ανά μετοχή, ή 0,8075 ευρώ καθαρά, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται περίπου στο 7%.

Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2025 θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου, ενώ το συνολικό ποσό της διανομής ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ.

Για την Allwyn, η περίοδος επιλογής επανεπένδυσης του μερίσματος συνεχίζεται έως τις 27 Απριλίου. Η σημερινή ημέρα ήταν η τελευταία για τον καθορισμό της τιμής αναφοράς στη διανομή μετοχών αντί μετρητών, με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της περιόδου 20-24 Απριλίου. Η καταβολή μετρητών και η εισαγωγή των νέων μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η περίοδος επιλογής επανεπένδυσης του μερίσματος ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου. Οι μέτοχοι μπορούν να επανεπενδύσουν, ολικά ή μερικά, έως 0,323 ευρώ μικτά ή 0,307 ευρώ καθαρά ανά μετοχή σε νέες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο καθαρό ποσό 0,322 ευρώ ανά μετοχή θα καταβληθεί σε μετρητά.

Μεικτή εικόνα στη Wall Street, πτώση στην Ευρώπη

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνται με μεικτά πρόσημα, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες.

Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,3%, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,2% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,8%.

Ξεχωρίζει η μετοχή της Intel, η οποία καταγράφει άνοδο άνω του 20%, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα α’ τριμήνου και τις αισιόδοξες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Στην Ευρώπη, οι αγορές κινούνται πτωτικά, καθώς η αβεβαιότητα για τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει το κλίμα. Η εικόνα, πάντως, είναι καλύτερη σε σχέση με την έναρξη των συναλλαγών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,5%, με τους περισσότερους κλάδους σε αρνητικό έδαφος. Ο γερμανικός DAX χάνει 0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,7%.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει απώλειες 0,9%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,6%.

