Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική

24 Απρ. 2026 15:10
Το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών κατέγραψε ισχυρή αύξηση το δ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των θεσμικών τομέων.

Ειδικότερα, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Από τα 38,77 δισ. ευρώ ανήλθε στα 42,56 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας σημαντική ενίσχυση της εισοδηματικής βάσης των νοικοκυριών.

Την ίδια στιγμή, η τελική καταναλωτική δαπάνη κινήθηκε επίσης ανοδικά, αλλά με ηπιότερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε κατά 5,3%, από 41,7 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2024 σε 43,9 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2025.

Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και αποταμίευση

Η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος σε σχέση με την κατανάλωση οδήγησε σε βελτίωση του ποσοστού αποταμίευσης. Ωστόσο, η αποταμίευση παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που υπολογίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, διαμορφώθηκε στο -3,2% το δ’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο ποσοστό το δ’ τρίμηνο του 2024 ήταν -7,6%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, τα νοικοκυριά εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση, καθώς η κατανάλωση παραμένει υψηλότερη από την αποταμίευση.

Η εικόνα στο εξωτερικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το δ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 5,74 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 το έλλειμμα είχε διαμορφωθεί στα 6,63 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει περιορισμό της αρνητικής διαφοράς.

Παράλληλα, το εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 1,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,47 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2024.

Ως αποτέλεσμα, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων από την αλλοδαπή ύψους 3,93 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο ποσό ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 5,16 δισ. ευρώ.

Επενδύσεις και Γενική Κυβέρνηση

Στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανήλθαν σε 5,12 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2025.

Το ποσοστό επενδύσεων του τομέα, δηλαδή οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, διαμορφώθηκε στο 24,8%, από 25,4% το δ’ τρίμηνο του 2024.

Τέλος, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,54 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2025. Την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε καταγραφεί καθαρή χορήγηση δανείων 1,05 δισ. ευρώ.

