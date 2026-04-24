Reuters: Η Ελλάδα παραδίδει τα «σκήπτρα» του χρέους στην Ιταλία από το 2026

Η Ελλάδα το 2026 παύει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης σύμφωνα με το Reuters.

24 Απρ. 2026 8:45
Μια κομβική στιγμή για την ελληνική οικονομία αναμένεται στα τέλη του 2026, καθώς η χώρα μας προετοιμάζεται να απολέσει την αρνητική πρωτιά της πιο χρεωμένης χώρας στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters και βάσει των νέων δημοσιονομικών στοιχείων, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις ανώτερων αξιωματούχων δείχνουν ότι το χρέος της Ελλάδας θα διολισθήσει στο 137% του ΑΕΠ το 2026, καταγράφοντας σημαντική πτώση από το 145% που υπολογίζεται για το τρέχον έτος. Την ίδια στιγμή, η Ιταλία, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών της στη Ρώμη, προβλέπει αύξηση του δικού της χρέους στο 138,6% του ΑΕΠ για την ίδια χρονική περίοδο.

Διαβάστε επίσης: «Κουμπαράς» 1 δισ. για τη ΔΕΘ: Τα σενάρια για φοροελαφρύνσεις και νέες παρεμβάσεις το 2027

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής δύο δεκαετιών, κατά τις οποίες η Ελλάδα κατείχε σταθερά το υψηλότερο ποσοστό χρέους στην Ευρώπη. Από το 2020 έως σήμερα, η χώρα έχει επιτύχει μια εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή, συρρικνώνοντας το βάρος του χρέους κατά περισσότερες από 45 ποσοστιαίες μονάδες. Στον αντίποδα, η Ιταλία περιόρισε το δικό της χρέος κατά περίπου 17 μονάδες στο ίδιο διάστημα, παρουσιάζοντας πλέον τάσεις σταθεροποίησης ή και ελαφριάς ανόδου.

Η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να συμπεριλάβει αυτές τις νέες προβλέψεις στο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Απριλίου. Η επιτάχυνση της μείωσης του χρέους τροφοδοτείται από την οικονομική ανάπτυξη και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ στρατηγικό ρόλο παίζει η απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης (GLF) εντός του έτους.

Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές, καθώς η Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της τη δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση και τα μνημόνια, εισέρχεται σε μια φάση δημοσιονομικής κανονικότητας, βελτιώνοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη.

11:40 Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές για μέρες μέσα στο σπίτι τους μητέρα και κόρη
11:39 Δήμος Ερυμάνθου: Ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση σε κατάστημα και Γυμνάσιο
11:31 Εκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός λόγω αμφιβολιών
11:29 Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 4o Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας
11:28 ΙΟΠ: Νέα διάκριση για τον Μ. Ματθαιόπουλο
11:23 Λασίθι: Αδέλφια επιτέθηκαν σε 36χρονο με μαχαίρι και ποιμενική ράβδο για τα… βοσκοτόπια!
11:18 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου
11:17 Ιταλία: Σοκ από τον θάνατο τουρίστριας, τι συνέβη
11:13 Πάτρα: Ο Παπαδιαμάντης «ζωντανεύει» στο Αρχαιολογικό Μουσείο με «Τ’ αγνάντεμα»
11:10 Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε υπάλληλο περιπτέρου κατά τη διάρκεια ληστείας
11:10 Detective Hole: Σκοτάδι και εμμονή
11:02 Θλίψη στον ΠΑΟΚ, «έφυγε» νεαρός φίλαθλος
11:00 Αχαΐα: Η ευλογιά «καίει» την πυρόσβεση, καραντίνα στα κοπάδια
11:00 Άγιος Δημήτριος: Ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα – Η ομολογία και το κρυμμένο μαχαίρι
10:54 Τι ξέρουμε για τις νάρκες του Ορμούζ
10:50 Απάτητες Παραλίες 2026: Η νέα λίστα με τις 251 προστατευόμενες περιοχές, τι απαγορεύεται ΠΙΝΑΚΕΣ
10:47 Το Πάτραι άξιζε κάτι καλύτερο τη φετινή σεζόν
10:40 Νορβηγία: Σχέδιο για απαγόρευση στα social για μαθητές κάτω των 16 ετών
10:36 Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Υπήρχε alert, από τις 14/4» – Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων
10:29 Νιγηρία: επίθεση τζιχαντιστών και 17 νεκροί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
