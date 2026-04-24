Reuters: Η Ελλάδα παραδίδει τα «σκήπτρα» του χρέους στην Ιταλία από το 2026

Μια κομβική στιγμή για την ελληνική οικονομία αναμένεται στα τέλη του 2026, καθώς η χώρα μας προετοιμάζεται να απολέσει την αρνητική πρωτιά της πιο χρεωμένης χώρας στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters και βάσει των νέων δημοσιονομικών στοιχείων, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις ανώτερων αξιωματούχων δείχνουν ότι το χρέος της Ελλάδας θα διολισθήσει στο 137% του ΑΕΠ το 2026, καταγράφοντας σημαντική πτώση από το 145% που υπολογίζεται για το τρέχον έτος. Την ίδια στιγμή, η Ιταλία, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών της στη Ρώμη, προβλέπει αύξηση του δικού της χρέους στο 138,6% του ΑΕΠ για την ίδια χρονική περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής δύο δεκαετιών, κατά τις οποίες η Ελλάδα κατείχε σταθερά το υψηλότερο ποσοστό χρέους στην Ευρώπη. Από το 2020 έως σήμερα, η χώρα έχει επιτύχει μια εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή, συρρικνώνοντας το βάρος του χρέους κατά περισσότερες από 45 ποσοστιαίες μονάδες. Στον αντίποδα, η Ιταλία περιόρισε το δικό της χρέος κατά περίπου 17 μονάδες στο ίδιο διάστημα, παρουσιάζοντας πλέον τάσεις σταθεροποίησης ή και ελαφριάς ανόδου.

Η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να συμπεριλάβει αυτές τις νέες προβλέψεις στο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Απριλίου. Η επιτάχυνση της μείωσης του χρέους τροφοδοτείται από την οικονομική ανάπτυξη και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ στρατηγικό ρόλο παίζει η απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης (GLF) εντός του έτους.

Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές, καθώς η Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της τη δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση και τα μνημόνια, εισέρχεται σε μια φάση δημοσιονομικής κανονικότητας, βελτιώνοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό οικονομικό χάρτη.

