«Κουμπαράς» 1 δισ. για τη ΔΕΘ: Τα σενάρια για φοροελαφρύνσεις και νέες παρεμβάσεις το 2027

Δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 1 δισ. ευρώ για την εφαρμογή νέων μέτρων το 2027 έχει ήδη διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, με φόντο τις ανακοινώσεις που αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Παράλληλα, προβλέπεται και πρόσθετο ποσό 200 εκατ. ευρώ για στοχευμένες παρεμβάσεις εντός του 2026.

Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος προκύπτει κυρίως από την υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2025, αλλά και από την πορεία των κρατικών δαπανών, στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης. Από το υπερπλεόνασμα των περίπου 3 δισ. ευρώ, μέρος των εσόδων θεωρείται διατηρήσιμο και μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνιμες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Ιδιωτικό χρέος: Ποιοι «σβήνουν» οφειλές και ποιοι ξεμπλοκάρουν λογαριασμούς με τις νέες ρυθμίσεις

Συγκεκριμένα, από τα επιπλέον φορολογικά έσοδα, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, τα 200 εκατ. ευρώ χαρακτηρίζονται μόνιμου χαρακτήρα, καθώς προέρχονται από δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, όπως η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων σε κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Στο σκέλος των δαπανών, από εξοικονομήσεις που προέκυψαν στον προϋπολογισμό του 2025, περίπου 600 εκατ. ευρώ κρίθηκαν επίσης διατηρήσιμα. Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτών των πόρων έχει ήδη διοχετευθεί σε μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, με αποτέλεσμα το τελικό διαθέσιμο ποσό για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ να διαμορφώνεται στο 1 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Τα 8 μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε χρέη, επιδόματα και ενοίκια

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, με βασικό σενάριο τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 55%, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα. Παράλληλα, εξετάζεται η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Συζητήσεις γίνονται και για παρεμβάσεις στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, με πιθανές διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ, ενόψει και της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών. Επιπλέον, εξετάζονται αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Παράλληλα, οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας, καθώς οι προβλέψεις έχουν ήδη αναθεωρηθεί λόγω διεθνών εξελίξεων. Για το 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται πλέον στο 2%, ενώ για το 2027 αναμένονται πιο συγκρατημένες αλλά σταθερές επιδόσεις.

