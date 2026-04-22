ΥΠΟΙΚ: Τα 8 μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε χρέη, επιδόματα και ενοίκια
Την πλήρη ακτινογραφία των νέων οικονομικών παρεμβάσεων παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η δέσμη των οκτώ μέτρων, η οποία χρηματοδοτείται από το υπερπλεόνασμα ύψους 4,9%, στοχεύει στην άμεση τόνωση της αγοράς και την ανακούφιση των ευάλωτων στρωμάτων.
Ανάσα για το ιδιωτικό χρέος και τις οφειλές
Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο την αποκατάσταση της ρευστότητας:
72 δόσεις: Εισάγεται νέα ρύθμιση για παλαιά, αρρύθμιστα χρέη.
Άρση κατασχέσεων: Δίνεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις.
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καλύπτοντας επιπλέον 300.000 πολίτες.
Ενισχύσεις σε οικογένειες και συνταξιούχους
Το κοινωνικό πακέτο περιλαμβάνει άμεσες χρηματικές καταβολές:
Επίδομα Παιδιού: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους.
Συνταξιούχοι: Η πάγια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται στα 300 ευρώ (από 250€), με ταυτόχρονη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.
Καύσιμα, Ενοίκια και Πρωτογενής Τομέας
Diesel Κίνησης: Παρατείνεται η επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και για τον Μάιο (κόστος 55 εκατ. ευρώ).
Λιπάσματα: Συνεχίζεται η επιδότηση 15% έως τον Αύγουστο για 250.000 αγρότες.
Επιστροφή Ενοικίου: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια (π.χ. από 20.000 σε 25.000€ για μεμονωμένα νοικοκυριά και έως 39.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες), καλύπτοντας συνολικά 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.
Αναθεώρηση μεγεθών και βλέμμα στη ΔΕΘ Κατά την παρουσίαση, ο κ. Πιερρακάκης προχώρησε σε επικαιροποίηση των προβλέψεων, θέτοντας τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 2% (λόγω διεθνών πληθωριστικών πιέσεων), ενώ εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για το 2027. Παράλληλα, προανήγγειλε πως οι σημερινές ανακοινώσεις αποτελούν την πρώτη φάση, με τις οριστικές αποφάσεις για μειώσεις φόρων σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να μετατίθενται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
«Το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, αλλά αποτέλεσμα διαρθρωτικής αλλαγής», τόνισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι επιλέχθηκε ένας συνδυασμός εφάπαξ βοηθημάτων και σταθερών εισοδηματικών ενισχύσεων.
