Πιερρακάκης: Η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνδέει τη μείωση του χρέους με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και την ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά.

23 Απρ. 2026 15:38
Pelop News

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επανέρχεται στο θέμα της πορείας του ελληνικού χρέους, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει ότι τη συγκεκριμένη εικόνα επιβεβαιώνουν η Oxford Economics και η Haver Analytics, παραθέτοντας μάλιστα και σχετικό πίνακα.

Στο ίδιο μήνυμα, ο κ. Πιερρακάκης δίνει και το πολιτικό στίγμα της τοποθέτησής του, σημειώνοντας πως «είναι επιλογή μας» και προσθέτοντας ότι «ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά».

Το ζήτημα της μείωσης του χρέους βρέθηκε στο επίκεντρο και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε, όπου αναφέρθηκε συνολικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, στο εξωτερικό η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα βασίζεται, όπως ανέφερε, σε αντικειμενικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα εμφανίζεται ως χώρα με πλεονάσματα, με ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό, με ταχύτερη μείωση χρέους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, αλλά και με προοπτική να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ανεργίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι, αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, η χώρα μπορεί να καταγράψει τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της. Στο πλαίσιο αυτό, απέδωσε τις επιδόσεις αυτές στις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν ίδρωσε απλώς για να φτάσει εδώ, αλλά μάτωσε.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε ως βασικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο τη διατήρηση των θετικών στοιχείων και τη συνεχή βελτίωση της οικονομικής πορείας της χώρας.

