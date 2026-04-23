Η Πατρών – Πύργου βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μαζί με το ευρύτερο ζήτημα της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αυξηθούν τόσο το ΑΕΠ όσο και οι μισθοί, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, σημαντικό μέρος της κοινωνίας συνεχίζει να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του.

«Αν δεν τη βελτιώσουμε, δεν πάμε μακριά», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασής του. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανεργίας έχει περιορίσει σταδιακά τις διαθέσιμες δεξαμενές εργατικού δυναμικού, με εξαίρεση, όπως είπε, τις γυναίκες, όπου εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης συμμετοχής.

Η παραγωγικότητα και οι αδυναμίες της οικονομίας

Κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒ, η χαμηλή παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με δύο διαρθρωτικά προβλήματα: από τη μία με το μέγεθος και τη λειτουργία του δημοσίου, και από την άλλη με τον κατακερματισμό του επιχειρηματικού τοπίου.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στο μοντέλο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, λέγοντας πως κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο υπουργείο θα έπρεπε να καταργούνται δύο ή τρία άλλα. Παράλληλα, στάθηκε και στη δομή των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι πολλές επιλέγουν να παραμένουν μικρές, ακόμη και όταν υπάρχουν κίνητρα για συγχωνεύσεις ή μεγαλύτερα σχήματα.

Η αιχμή του ήταν σαφής και προς τον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπε, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν όσο θα έπρεπε και δεν αναλαμβάνουν ρίσκα, τονίζοντας ότι η ευθύνη γι’ αυτό δεν βαραίνει τους εργαζομένους, αλλά τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Δήμας: Χρειάζεται ενιαία στρατηγική για έρευνα και καινοτομία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, που συμμετείχε στο ίδιο πάνελ, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός αυτόνομου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα χαράσσει ενιαία εθνική πολιτική. Μάλιστα, στο ερώτημα αν σε αυτό θα έπρεπε να ενταχθούν και τα πανεπιστήμια, απάντησε θετικά.

Όπως επισήμανε, το ζήτημα της έρευνας δεν εξαντλείται στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Το κρίσιμο, όπως είπε, είναι να αυξηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, να υπάρξουν ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και να βρουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις σαφέστερη θέση μέσα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή νοοτροπίας είναι απολύτως αναγκαία, ώστε η καινοτομία να μη μένει στη θεωρία, αλλά να περνά στην πραγματική οικονομία και στην αγορά.

Η έμφαση στην Πατρών – Πύργου

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Χρίστος Δήμας στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάνοντας ειδική αναφορά στον ΒΟΑΚ και στην Πατρών – Πύργου.

Ο υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς πρόκειται για έργο με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για τη Δυτική Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον όπου η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή συνοχή, η ολοκλήρωση τέτοιων υποδομών προβάλλει ως κρίσιμο στοιχείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη διευκόλυνση των μεταφορών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι υποδομές και η αγορά εργασίας

Ο Χρίστος Δήμας ανέφερε επίσης ότι σήμερα υπάρχουν 200.000 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, στοιχείο που, όπως άφησε να εννοηθεί, δείχνει τη σημασία που έχουν οι υποδομές όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για την απασχόληση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πατρών – Πύργου δεν παρουσιάστηκε μόνο ως ακόμη ένα δημόσιο έργο, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέει τις επενδύσεις στις υποδομές με την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

