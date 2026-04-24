Μιχάλης Σάλλας: Πληθωρισμός 5% αν το πετρέλαιο μείνει στα 100 δολάρια

Ο πρόεδρος της Lyktos Group προειδοποίησε για επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στις τιμές και στην αγροτοδιατροφική παραγωγή, εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Μιχάλης Σάλλας: Πληθωρισμός 5% αν το πετρέλαιο μείνει στα 100 δολάρια
24 Απρ. 2026 16:26
Pelop News

Σήμα κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία η παραμονή της τιμής του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα έστειλε ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος της Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.

Μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, ο κ. Σάλλας τόνισε ότι η αύξηση του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα έχει διπλή επίδραση: θα περιορίσει την ανάπτυξη και θα ενισχύσει περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Όπως είπε, οι τιμές του πετρελαίου δεν επηρεάζουν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, αλλά διαπερνούν συνολικά την παγκόσμια παραγωγή.

Πετρέλαιο στα 100 δολάρια και πληθωρισμός 5%

Ο Μιχάλης Σάλλας εκτίμησε ότι, αν η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί σε μέσο ετήσιο επίπεδο στα 100 δολάρια το βαρέλι, τότε θα υπάρξει ανοδική αναπροσαρμογή των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίπτωση στο εθνικό προϊόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ξεπεράσει το 1%, ενώ για την Ελλάδα η επιβάρυνση θα κινηθεί περίπου στο 1,7% με 1,8%.

Παράλληλα, προέβλεψε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προσθέσει τουλάχιστον 1,5 ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό της χώρας, με αποτέλεσμα αυτός να διαμορφωθεί κοντά στο 5% στο τέλος του έτους.

Στη συζήτηση που είχε με τον διευθυντή του Naftemporiki.gr, Μιχάλη Ψύλο, ο πρόεδρος της Lyktos Group σημείωσε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ δυσκολότερη αν η τιμή του πετρελαίου φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει λύση μέσα από τις διαπραγματεύσεις.

Πιέσεις στην αγροτοδιατροφική παραγωγή

Ο κ. Σάλλας στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν στην αγροτοδιατροφική παραγωγή, την οποία χαρακτήρισε έναν από τους τομείς που θα επηρεαστούν άμεσα.

Όπως εξήγησε, η αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων και οι πιθανές ελλείψεις μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι αν δεν έχουν ήδη διαμορφωθεί αποθέματα για τουλάχιστον έξι μήνες, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν διαθέσιμα λιπάσματα για τις καλλιέργειες του Οκτωβρίου.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τα χαρακτήρισε καταρχήν θετικά, υποστήριξε όμως ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές.

Όταν ρωτήθηκε ποιο μέτρο θα πρότεινε ο ίδιος αν βρισκόταν στη θέση του υπουργού Οικονομικών, απάντησε ότι θα είχε προχωρήσει σε πάγωμα τιμών ήδη από τον προηγούμενο μήνα.

«Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μόνο γραφειοκρατία. Με τεράστια προβλήματα και τεράστια κόστη στις επιχειρήσεις. Για 3 μήνες ένα πάγωμα τιμών ήταν απλό, εύκολο για να μην υπάρξουν προβλήματα και διαταραχές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία.

Εκτίμησε, επίσης, ότι από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα.

Η θέση της Ελλάδας στην ενέργεια

Για την ενεργειακή επάρκεια, ο Μιχάλης Σάλλας ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως είπε, για πρώτη φορά φρόντισε να έχει αποθέματα για διάστημα άνω των τριών μηνών.

Σχολιάζοντας την πορεία των δημόσιων οικονομικών, υποστήριξε ότι τα υπερπλεονάσματα επιτυγχάνονται για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επειδή το κράτος έχει οργανωθεί καλύτερα μέσω της ψηφιοποίησης. Δεύτερον, επειδή ένα μεγάλο μέρος των πολιτών έχει αλλάξει νοοτροπία μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στο κράτος.

Το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Lyktos Group αναφέρθηκε και στο επενδυτικό κενό που, όπως είπε, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Επισήμανε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές ξένες επενδύσεις, παρά μόνο ορισμένες εξαγορές, οι οποίες δεν δημιουργούν κάτι νέο στην οικονομία.

Κατά τον ίδιο, το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς η συνέχιση ενός μοντέλου που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, στην κατανάλωση και στις δημόσιες δαπάνες μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην αύξηση του εθνικού προϊόντος μετά το 2027.

Ο κ. Σάλλας χαρακτήρισε απαραίτητη και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, σημειώνοντας ότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα.

Η Ευρώπη και το πρόβλημα ηγεσίας

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, ο Μιχάλης Σάλλας υπογράμμισε ότι χωρίς βαθύτερη πολιτική και τραπεζική ενοποίηση δεν μπορούν να αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης είναι πως δεν εκλέγει απευθείας την ηγεσία της.

Κατά την εκτίμησή του, αν η κρίση επιδεινωθεί, υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθούν οι τάσεις αποσύνθεσης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

