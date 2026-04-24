Σε φάση άμεσης ενεργοποίησης περνά το HIIF, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, με την πρώτη του επένδυση να αναμένεται το προσεχές διάστημα και να αφορά τον τομέα των ψηφιακών υποδομών.

Την έναρξη της επενδυτικής δράσης του Ταμείου επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Στέλιος Φράγκος, μιλώντας στο πάνελ «Investing in the Next Infrastructure Backbone», στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο πιθανών επενδύσεων, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες και εστιάζει σε κλάδους που μπορούν να έχουν ισχυρή πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οικονομία.

Ψηφιακές υποδομές, ενέργεια και νερό στο επίκεντρο του HIIF

Στους βασικούς άξονες του Ταμείου περιλαμβάνεται η ενεργειακή μετάβαση, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποδομές αποθήκευσης και διασυνδέσεις.

Παράλληλα, το HIIF εξετάζει έργα που σχετίζονται με την επάρκεια και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα data centers, καθώς και τη γαλάζια και κυκλική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Φράγκος στον κλάδο της ενέργειας, όπου, όπως είπε, η ανάγκη για επενδύσεις σε αποθήκευση και διασυνδέσεις γίνεται όλο και πιο έντονη. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα όσο και με την αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ, οι οποίες καλύπτουν ήδη περίπου το 60% της ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως σημείωσε, η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό επενδυτικό κενό, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και μια ευκαιρία για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της θέσης της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου.

Στόχος η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ

Το HIIF ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ και έχει θέσει ως στόχο την κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, μέσα από συνεπενδύσεις με θεσμικούς και στρατηγικούς εταίρους.

Στην πρώτη του φάση προβλέπεται να προχωρήσουν δύο έως τρεις επενδύσεις, ώστε το Ταμείο να χτίσει ένα ισχυρό ιστορικό αποδόσεων, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικού αποτυπώματος.

Την ίδια ώρα, φιλοδοξία του HIIF είναι να εξελιχθεί σε εθνική επενδυτική πλατφόρμα, φέρνοντας πιο κοντά εγχώριους και διεθνείς επενδυτές με έργα που, σε βάθος χρόνου, εκτιμάται ότι μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τα 20 δισ. ευρώ.

Ο ρόλος του Ταμείου στη νέα γενιά επενδύσεων

Ο κ. Φράγκος υπογράμμισε ότι το HIIF έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό στην αγορά, λειτουργώντας ως επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου και στηρίζοντας τη μετάβασή του σε ένα σύγχρονο κρατικό επενδυτικό ταμείο.

Όπως εξήγησε, η δημιουργία του Ταμείου στηρίχθηκε σε αναλυτική χαρτογράφηση της επενδυτικής αγοράς, σε συνεργασία με την BlackRock, με στόχο να εντοπιστούν οι κλάδοι στους οποίους υπάρχουν πραγματικά χρηματοδοτικά κενά.

Παράλληλα, καθώς ορισμένα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία σταδιακά ολοκληρώνονται, αυξάνεται η ανάγκη για νέα επενδυτικά σχήματα. Σε αυτό το περιβάλλον, το HIIF επιδιώκει να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για την επόμενη γενιά επενδύσεων, συμμετέχοντας ως μειοψηφικός επενδυτής και διευκολύνοντας την είσοδο μεγαλύτερων διεθνών κεφαλαίων.

«Η επιτυχία δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά και στη συμβολή των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στον συνολικό μετασχηματισμό της οικονομίας», τόνισε ο κ. Φράγκος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ταμείο ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει την εικόνα της ως σταθερός και αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη», κατέληξε.

