Πετρέλαιο: Πτώση τιμών με φόντο τις προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η αγορά πετρελαίου αντιδρά στις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας, αν και οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν ισχυρές.

24 Απρ. 2026 16:06
Pelop News

Πτωτικά κινήθηκαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσαν την εικόνα αποκλιμάκωσης στις αγορές.

Τα συμβόλαια του WTI υποχώρησαν στα 94,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Με την πτώση αυτή μπήκε τέλος σε ένα ανοδικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς τα σημάδια διπλωματικής κινητικότητας βελτίωσαν το κλίμα των επενδυτών.

Πετρέλαιο: Εκτόξευση στις τιμές μετά το ρεσάλτο των Ιρανών κομάντος στον Ορμούζ

Προσδοκίες από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που πακιστανικές κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες.

Στις επαφές αυτές φέρονται να έχουν ρόλο και διαμεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, με την αγορά να παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της έντασης.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε τροχιά ισχυρής εβδομαδιαίας ανόδου, περίπου 14%, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν έντονες.

ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες

Ο ναυτικός αποκλεισμός και το γεωπολιτικό ρίσκο

Οι αγορές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το μέτρο αυτό έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης και εξακολουθεί να θεωρείται βασικό εμπόδιο στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Έτσι, παρά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας, το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει υψηλό.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Δεξαμενόπλοιο υπό καθεστώς κυρώσεων, το οποίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, εντοπίστηκε να επιχειρεί να εξέλθει από τη θαλάσσια οδό, δείχνοντας ότι οι προκλήσεις σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου συνεχίζονται.

Οι ροές μέσω της περιοχής έχουν μειωθεί αισθητά από την έναρξη του πολέμου, επηρεάζοντας τη συνολική προσφορά και διατηρώντας τις αγορές σε κατάσταση επιφυλακής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Θάνατος Μυρτούς: Οι αντιφάσεις, οι απολογίες και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους
19:30 Πάτρα: Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Αποστόλη Αγγελή για την Βιβλιοθήκη
19:29 Υπόθεση Γιακουμάκη: Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο με τον 39χρονο να καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο
19:22 Αλλαγή ημερομηνιών για τις μάχες του ΝΟΠ με τα Χανιά
19:08 Η διαφορά ώρας στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014 με τη…ρεβάνς
19:00 Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα
18:54 «Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ.», ομολόγησε τη δολοφονία ο 20χρονος στον Αγ. Δημήτριο, ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Φλόριντα: Ζευγάρι που γέννησε μωρό μετά από λάθος στην εξωσωματική βρήκε τους γενετικούς γονείς
18:42 Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο
18:39 Νεκρός στη Ζάκυνθο από λεπτοσπείρωση, τρία τα κρούσματα
18:29 Καλύτερος ύπνος: Γιατί η φύση μπορεί να «ρυθμίσει» ξανά το σώμα
18:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες, αλλά έκλεισε στο κόκκινο
18:20 Στη Νέα Υόρκη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης – Θερμή υποδοχή στο Σταθάκειο Κέντρο και σημαντικές συναντήσεις
18:14 Δυτική Ελλάδα: Νέες συνέργειες για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού
18:12 ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003
18:08 Πάτρα: Πάρκαρε στη θέση των γεμάτων κάδων σκουπιδιών – Μια εικόνα, τρία προβλήματα
18:02 Eurovision: Τρεις χώρες δεν μεταδίδουν τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ
18:00 Οι άγνωστες συνέπειες της ζέστης – Καύσωνας και νεφροί: Τι αποκαλύπτει μελέτη
17:51 Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος, βαρύ πένθος στο ελληνικό βόλεϊ
17:50 Απόλλων: Πρώτα η αυτοκριτική και μετά τα υπόλοιπα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
