Πτωτικά κινήθηκαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσαν την εικόνα αποκλιμάκωσης στις αγορές.

Τα συμβόλαια του WTI υποχώρησαν στα 94,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Με την πτώση αυτή μπήκε τέλος σε ένα ανοδικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς τα σημάδια διπλωματικής κινητικότητας βελτίωσαν το κλίμα των επενδυτών.

Πετρέλαιο: Εκτόξευση στις τιμές μετά το ρεσάλτο των Ιρανών κομάντος στον Ορμούζ

Προσδοκίες από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που πακιστανικές κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες.

Στις επαφές αυτές φέρονται να έχουν ρόλο και διαμεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, με την αγορά να παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της έντασης.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε τροχιά ισχυρής εβδομαδιαίας ανόδου, περίπου 14%, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν έντονες.

ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες

Ο ναυτικός αποκλεισμός και το γεωπολιτικό ρίσκο

Οι αγορές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις αποφάσεις της αμερικανικής πλευράς, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το μέτρο αυτό έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης και εξακολουθεί να θεωρείται βασικό εμπόδιο στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Έτσι, παρά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας, το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει υψηλό.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Δεξαμενόπλοιο υπό καθεστώς κυρώσεων, το οποίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, εντοπίστηκε να επιχειρεί να εξέλθει από τη θαλάσσια οδό, δείχνοντας ότι οι προκλήσεις σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου συνεχίζονται.

Οι ροές μέσω της περιοχής έχουν μειωθεί αισθητά από την έναρξη του πολέμου, επηρεάζοντας τη συνολική προσφορά και διατηρώντας τις αγορές σε κατάσταση επιφυλακής.

