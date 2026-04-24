Πετρέλαιο: Εκτόξευση στις τιμές μετά το ρεσάλτο των Ιρανών κομάντος στον Ορμούζ

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια ενεργειακή αγορά το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέα εντυπωσιακή άνοδο, αντανακλώντας τη ραγδαία επιδείνωση του γεωπολιτικού κλίματος στη Μέση Ανατολή. Η δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει Ιρανούς κομάντος να πραγματοποιούν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με αναφορές για ενεργοποίηση της ιρανικής αεράμυνας πάνω από την Τεχεράνη, τινάζουν στον αέρα την εύθραυστη ηρεμία των τελευταίων ημερών.

Η εβδομάδα κλείνει με τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, το Brent ενισχύεται στα 106,06 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας συνολική εβδομαδιαία άνοδο 17,13%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σκαρφαλώνει στα 96,56 δολάρια, με εβδομαδιαία κέρδη 15,13%.

Το βίντεο με τους κομάντος να εισβάλλουν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων υπογραμμίζει τον έλεγχο της Τεχεράνης στο στρατηγικό πέρασμα από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και LNG. Οι αναλυτές της Haitong Futures προειδοποιούν ότι η τρέχουσα κλιμάκωση μοιάζει με προετοιμασία για γενικευμένη σύρραξη, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες.

Προειδοποιήσεις από τον Λευκό Οίκο

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ίσως «εξοπλίστηκε λίγο παραπάνω» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ανακωχής. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα, προειδοποιώντας ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει την ισχύ να εξαλείψει την απειλή «σε μία μόνο ημέρα».

Πρόβλεψη για 120 δολάρια

Η αγορά παραμένει δέσμια των διπλωματικών εξελίξεων. Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μέχρι το τέλος Απριλίου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα αγγίξουν νέα υψηλά έτους, ξεπερνώντας το φράγμα των 120 δολαρίων το βαρέλι, προκαλώντας νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην παγκόσμια οικονομία.

