Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 2,15 δισ. ευρώ το 2025, φτάνοντας τα 362,8 δισ. ευρώ. Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων στα 39,5 δισ. ευρώ

Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025
20 Φεβ. 2026 8:44
Pelop News

Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,15 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 364,95 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Πρόκειται για την πρώτη ετήσια μείωση σε απόλυτους αριθμούς μετά από χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν στα 39,5 δισ. ευρώ από 36,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων, το καθαρό χρέος περιορίστηκε στα 323,22 δισ. ευρώ, από 328,68 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Οι repos του Δημοσίου (βραχυπρόθεσμα δάνεια από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) αυξήθηκαν στα 62,8 δισ. ευρώ από 56,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκαν κατά 724 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, φτάνοντας τα 25,07 δισ. ευρώ. Οι εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ για τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,1 δισ. ευρώ από 17,3 δισ. ευρώ. Κατά το 2025 χορηγήθηκαν νέες εγγυήσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ για τιτλοποιήσεις δανείων (Attica Bank – Rhodium/Domus1, Εθνική Τράπεζα – Leon, Alpha Bank – Gaia I/II), ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ. Οι εγγυήσεις για δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέμειναν σταθερές στα 2,09 δισ. ευρώ.

Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους μειώθηκε ελαφρώς στα 18,37 έτη από 18,97 έτη στο τέλος του 2024, λόγω εξόφλησης παλαιών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης παρέμεινε σταθερό στο 1,33%, ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, χάρη στα δάνεια ύψους περίπου 230 δισ. ευρώ από επίσημους πιστωτές (Ευρωζώνη, EFSF, ESM) με μεγάλη διάρκεια (25-30 έτη) και μέσο επιτόκιο 1,1%.

Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ενδοκυβερνητικών υποχρεώσεων, ανήλθε στα 406,18 δισ. ευρώ από 402,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
11:23 Χρυσός σε ράλι: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνουν τιμές πάνω από τα 5.000 δολάρια
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
10:25 Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ