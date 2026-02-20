Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025

Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,15 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 364,95 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Πρόκειται για την πρώτη ετήσια μείωση σε απόλυτους αριθμούς μετά από χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν στα 39,5 δισ. ευρώ από 36,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων, το καθαρό χρέος περιορίστηκε στα 323,22 δισ. ευρώ, από 328,68 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Οι repos του Δημοσίου (βραχυπρόθεσμα δάνεια από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) αυξήθηκαν στα 62,8 δισ. ευρώ από 56,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκαν κατά 724 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, φτάνοντας τα 25,07 δισ. ευρώ. Οι εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ για τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,1 δισ. ευρώ από 17,3 δισ. ευρώ. Κατά το 2025 χορηγήθηκαν νέες εγγυήσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ για τιτλοποιήσεις δανείων (Attica Bank – Rhodium/Domus1, Εθνική Τράπεζα – Leon, Alpha Bank – Gaia I/II), ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ. Οι εγγυήσεις για δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέμειναν σταθερές στα 2,09 δισ. ευρώ.

Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους μειώθηκε ελαφρώς στα 18,37 έτη από 18,97 έτη στο τέλος του 2024, λόγω εξόφλησης παλαιών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης παρέμεινε σταθερό στο 1,33%, ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, χάρη στα δάνεια ύψους περίπου 230 δισ. ευρώ από επίσημους πιστωτές (Ευρωζώνη, EFSF, ESM) με μεγάλη διάρκεια (25-30 έτη) και μέσο επιτόκιο 1,1%.

Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ενδοκυβερνητικών υποχρεώσεων, ανήλθε στα 406,18 δισ. ευρώ από 402,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

