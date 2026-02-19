Πιερρακάκης: «Υπαρξιακής σημασίας η διαφύλαξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ»

Παρεμβάσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες.

Πιερρακάκης: «Υπαρξιακής σημασίας η διαφύλαξη του διεθνούς ρόλου του ευρώ»
19 Φεβ. 2026 11:21
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος προεδρεύει του Eurogroup, έθεσε ως κορυφαίες προτεραιότητες τη διαφύλαξη της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union), κατά τις παρεμβάσεις του στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες.

Σε βίντεο που ανάρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «είναι υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς και τη νομισματική κυριαρχία της ΕΕ». Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και τη συμβολή της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης στις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «επίκεντρο» αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη οφείλει να το εξετάσει «με ευρύτερη προσέγγιση», σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την οποία χαρακτήρισε «νούμερο ένα θέμα πολιτικής που συζητείται σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες». Εκτίμησε ότι η επίτευξή της «θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς», καθώς θα επιτρέψει την κινητοποίηση ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, ώστε η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει η ίδια την ανάπτυξή της, ενισχύοντας την οικονομική αυτονομία και ανθεκτικότητά της.

