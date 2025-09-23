Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών

Μέσα από τα αιτήματα προς Google, Apple, Microsoft και Booking, οι ευρωπαϊκές αρχές εστιάζουν κυρίως σε εφαρμογές-απάτες που παρουσιάζονται ως επίσημες τραπεζικές εφαρμογές, αλλά και σε παραπλανητικούς συνδέσμους και διαφημίσεις που οδηγούν τους χρήστες σε ιστοσελίδες απατεώνων

Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
23 Σεπ. 2025 21:43
Pelop News

Η εκστρατεία των Βρυξελλών κατά των ψηφιακών καταχρήσεων συνεχίζεται. Την Τρίτη (23.09.2025), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε επίσημα αιτήματα σε Apple, Google, Microsoft και στην πλατφόρμα Booking, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Στόχος: να μάθει «πώς οι πλατφόρμες αυτές εμποδίζουν απατεώνες να εκμεταλλευτούν τις υπηρεσίες τους», όπως εξήγησε εκπρόσωπος.

Μέσα από τα αιτήματα προς Google, Apple, Microsoft και Booking, οι ευρωπαϊκές αρχές εστιάζουν κυρίως σε εφαρμογές-απάτες που παρουσιάζονται ως επίσημες τραπεζικές εφαρμογές, αλλά και σε παραπλανητικούς συνδέσμους και διαφημίσεις που οδηγούν τους χρήστες σε ιστοσελίδες απατεώνων. «Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να προστατεύσουμε τους χρήστες σε όλη την ΕΕ και να διασφαλίσουμε ότι οι πλατφόρμες πράττουν τα δέοντα», τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι απαντήσεις των κολοσσών της τεχνολογίας
Η Microsoft διαβεβαίωσε ότι «δεσμεύεται να δημιουργεί ασφαλείς διαδικτυακές εμπειρίες» και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες. Η Google από την πλευρά της υπογράμμισε ότι «ανιχνεύει και καταργεί καθημερινά εκατομμύρια παραπλανητικά αποτελέσματα». Η Booking, από τη μεριά της, ανέφερε ότι το 2024 οι «ψεύτικες κρατήσεις» μειώθηκαν κατά 83 %.

Ο κανονισμός DSA επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, του μίσους στο διαδίκτυο και της πώλησης επικίνδυνων ή πλαστών προϊόντων. Σε περίπτωση παραβίασης, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 6 % του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ήδη, έχουν ξεκινήσει πολλές έρευνες σε βάρος της Meta (Facebook, Instagram), του TikTok, της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) και του AliExpress. Ωστόσο, η επίθεση αυτή, που στοχεύει κυρίως αμερικανικές εταιρείες, έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταγγέλλει «παρεμβατισμό» των Βρυξελλών και απειλεί με εμπορικά αντίποινα.

Παρά τις εντάσεις, η Ευρωπαία Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «πολλές έρευνες θα ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες» και ότι «πιθανότατα θα ξεκινήσουν καινούριες».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Μιλάνο: Weekend απόδραση στην καρδιά της ιταλικής μόδας και κουλτούρας
23:36 Γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα cookies; – Πώς θα μείνετε ασφαλείς
23:22 Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη από το TikTok: «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
23:09 Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα
22:52 Διχασμός: Μία εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
22:41 Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό
22:33 Αργεντινή: Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
22:21 Black Rabbit: Η νέα σειρά του Netflix με τον Τζουντ Λο που «δίκασαν» οι κριτικοί και αποθέωσαν οι θεατές
22:08 Ο Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, τα χαλασμένα οτοκιού και οι κυλιόμενες σκάλες ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Τουρισμός στη Δυτική Ελλάδα: Κερδίζουμε τις εντυπώσεις των επισκεπτών
21:51 Γάζα: Η Ινδονησία προσφέρθηκε να στείλει 20.000 στρατιώτες για διεθνή δύναμη
21:43 Πίεση της Κομισιόν σε Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών
21:31 Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ
21:23 Μπιτσάκος στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση στο πόλο, θα δώσει ώθηση η Αγυιά»
21:17 Η στιγμή που η βόμβα των ΗΠΑ «τρύπησαν» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
21:15 Η περίπτωση Λοβέρδου: Από το «νέο πόλο» στην «πολιτική επιβίωση»
21:07 Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί θέλουν παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ
21:06 Τέμπη – Παρέμβαση από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη – Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να διατάξει εκταφή
20:59 Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»
20:48 Αφγανιστάν: Άφωνοι εργαζόμενοι αεροδρομίου: Βρήκαν 13χρονο στους τροχούς αεροσκάφους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ