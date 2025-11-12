Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο

Η απουσία της Πελοποννήσου και ειδικότερα της Πάτρας από τον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων έως το 2040 προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της περιοχής. Η αποκάλυψη ότι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, με το σημαντικότερο λιμάνι της δυτικής χώρας και βασική πύλη προς την Ιταλία, παραμένει εκτός του νέου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χάρτη, αναδεικνύει τις χρόνιες αδυναμίες της χώρας στη χάραξη στρατηγικής για τις υποδομές της Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόβλημα συνδέεται άμεσα με την απουσία χρηματοδότησης, καθώς ο ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός πυλώνας CEF 2 (Connecting Europe Facility) έκλεισε το καλοκαίρι, αφήνοντας την Πάτρα εκτός επιλέξιμων έργων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται πλέον σε έργα με διασυνοριακή διάσταση ή ώριμη μελετητική και χρηματοδοτική προετοιμασία, όροι που –δυστυχώς– δεν πληρούνται για τη Δυτική Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο της ευρωπαϊκής απροθυμίας, το Επιμελητήριο Ηλείας διοργάνωσε τη Δευτέρα ημερίδα με θέμα «Η Επανεκκίνηση του Σιδηροδρόμου στην Ηλεία: Από την Ιστορική Κληρονομιά στη Σύγχρονη Αναπτυξιακή Προοπτική». Η εκδήλωση στον Πύργο έφερε στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των τεχνικών φορέων, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του σιδηροδρόμου στη Δυτική Πελοπόννησο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, τόνισε ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου αποτελεί έργο πνοής για την περιοχή, ικανό να άρει την απομόνωση της Ηλείας και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, η πραγματική ανάπτυξη δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα και γι’ αυτό η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου δεν περιορίζεται στα διοικητικά όρια του νομού, αλλά στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών που θα αγκαλιάσουν ολόκληρη τη Δυτική Πελοπόννησο. Ο κ. Λεβέντης απηύθυνε πρόσκληση στους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν τον κρίσιμο δημόσιο διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση μπορούν να διαμορφωθούν οι εξελίξεις για το μέλλον των υποδομών και της ανάπτυξης της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενιαίας περιφερειακής διεκδίκησης, τονίζοντας ότι η συζήτηση δεν αφορά το αν χρειάζεται ο σιδηρόδρομος, αλλά πώς θα υπάρξει συνεργασία για να αποκτήσει ξανά η Πελοπόννησος ενεργό δίκτυο.

«Η αναγκαιότητα του τρένου δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση – το έχει απαντήσει η ίδια η ζωή σε όλη την Ευρώπη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό ζήτημα είναι «πώς θα συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει τρένο σε όλη την Πελοπόννησο».

Ο κ. Λουλούδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ευθύνες που έχουν οδηγήσει στη σημερινή στασιμότητα: «Η στάση του Δήμου Πατρέων, που σταματά στη λέξη “υπογειοποίηση”, δεν μας εκφράζει, γιατί δεν προχωρά στη συζήτηση για τις συνέπειες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για την απόδοση του Ελληνικού Δημοσίου, που δεν φέρνει το τρένο ούτε μέχρι το Ρίο».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας πρότεινε τη δημιουργία κοινής επιτροπής διεκδίκησης για το σιδηροδρομικό μέλλον της Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι το Επιμελητήριο θα είναι παρόν σε κάθε προσπάθεια. «Η οικονομία της Αχαΐας δεν θα παίξει ποτέ μητροπολιτικό ρόλο, εάν η Πελοπόννησος και γενικότερα η Ιόνια Ελλάδα δεν αναπτυχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «απέναντι μας κυρίως είναι οι ρυθμοί των κυβερνήσεων και η οπτική τους για την Περιφερειακη Ανάπτυξη που δεν μας εκφράζει».

Ο κ. Λουλούδης έθεσε το ζήτημα στη σωστή του διάσταση, υπενθυμίζοντας ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο μπορεί να οικοδομηθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Πελοποννήσου.

Τον προβληματισμό αυτό φαίνεται πως συμμερίζεται και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, ο οποίος υπογράμμισε ότι η απουσία του σιδηροδρόμου από τη Δυτική Ελλάδα δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά πολιτική επιλογή. «Το πρόβλημα δεν είναι ότι το τρένο καθυστερεί να φτάσει από την Αθήνα λόγω της υπογειοποίησης της Πάτρας. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο: είναι η διαχρονική απόφαση να απαξιωθεί η μετρική γραμμή, μια υποδομή που σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ελβετία παραμένει στρατηγικά αναβαθμισμένη», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, η τεχνικά και οικονομικά ορθολογική επιλογή για την Ελλάδα είναι η αναβάθμιση της μετρικής γραμμής Πάτρα–Πύργος και του ευρύτερου πελοποννησιακού δικτύου, με σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και τροχαίου υλικού. «Η πραγματική βιωσιμότητα δεν καταστρέφει υπάρχουσες υποδομές για να δημιουργήσει έργα βιτρίνας, αλλά επενδύει στην αναβάθμιση και την επαναλειτουργία τους», επισήμανε.

Η συζήτηση στον Πύργο, με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων Αχαΐας και Ηλείας αλλά και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μεταξύ άλλων, ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να διαμορφωθεί ενιαία περιφερειακή στρατηγική που θα ενσωματώνει τον σιδηρόδρομο ως πυλώνα ανάπτυξης. Γιατί, όπως κατέληξε ο Θεόδωρος Λουλούδης, «η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος δεν μπορούν να μιλούν για ανάπτυξη χωρίς σιδηροδρομική διασύνδεση. Ή θα κινηθούμε μαζί – ή θα μείνουμε εκτός χάρτη, κυριολεκτικά και μεταφορικά».

