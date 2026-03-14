«Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»: Ο πατέρας της 14χρονης Γωγούς ζητά δικαίωση

Μια υπόθεση που εξακολουθεί να στοιχειώνει μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη επανήλθε στη δημόσια συζήτηση, με αφορμή τη νέα δημόσια παρέμβαση του πατέρα της 14χρονης Γωγώς, η οποία έχασε τη ζωή της το καλοκαίρι του 2021 ύστερα από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Για τους γονείς της ανήλικης, ο χρόνος δεν έχει αμβλύνει ούτε τον πόνο ούτε τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί τους οδηγήθηκε στον θάνατο, λίγα μόλις 24ωρα μετά το χειρουργείο.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πατήρ Βησσαρίων, η οικογένεια είχε απευθυνθεί τότε σε γιατρό που παρουσιαζόταν ως ειδικός στην παιδική παχυσαρκία, ελπίζοντας ότι η επέμβαση θα βοηθούσε τη 14χρονη να αλλάξει τη ζωή της. Όπως λέει ο ίδιος, πείστηκε πως επρόκειτο για μια ασφαλή διαδικασία με γρήγορη αποκατάσταση, κάτι που αποδείχθηκε τραγικά λανθασμένο. Η ανήλικη χειρουργήθηκε, πήρε εξιτήριο, αλλά τρεις ημέρες αργότερα επέστρεψε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους και τελικά κατέληξε, βυθίζοντας την οικογένειά της σε βαρύ πένθος.

Ο πατέρας της 14χρονης μίλησε με σπαρακτικά λόγια για εκείνες τις ημέρες, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί πως όσα συνέβησαν ήταν απλώς μια ατυχής εξέλιξη. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι υπήρξαν σοβαρές ευθύνες και λέει ότι εκείνο που ζητά, πέρα από τη δικαστική δικαίωση, είναι να ακούσει μια καθαρή απάντηση και μια συγγνώμη για τον χαμό του παιδιού του. Στη δημόσια τοποθέτησή του περιέγραψε την οδύνη μιας οικογένειας που, όπως είπε, πήγε για να βοηθήσει το παιδί της και βρέθηκε να επιστρέφει σπίτι με φέρετρο.





Η υπόθεση είχε συγκλονίσει από την πρώτη στιγμή την κοινή γνώμη, όχι μόνο λόγω της ηλικίας της 14χρονης, αλλά και εξαιτίας των στοιχείων που είχαν έρθει τότε στο φως για τις επιπλοκές της επέμβασης. Σε παλαιότερες αναφορές είχε επισημανθεί ότι το κορίτσι φέρεται να υπέστη διάτρηση στομάχου στο σημείο όπου τοποθετήθηκε ο γαστρικός δακτύλιος, ενώ η οικογένεια είχε ήδη από τότε αμφισβητήσει τους χειρισμούς που έγιναν πριν και μετά το χειρουργείο.

Το βάρος της υπόθεσης έγινε ακόμη μεγαλύτερο από τις πληροφορίες ότι ο ίδιος γιατρός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη για παρόμοια υπόθεση. Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, είχε καταδικαστεί για θάνατο γυναίκας έπειτα από αντίστοιχη επέμβαση γαστρικού δακτυλίου, στοιχείο που η οικογένεια της 14χρονης επαναφέρει σταθερά στη δημόσια συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Στη νέα του παρέμβαση, ο πατήρ Βησσαρίων δεν στάθηκε μόνο στην αγωνία για τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης, αλλά και στο προσωπικό βάρος που συνεχίζει να κουβαλά η οικογένεια πέντε χρόνια μετά. Περιέγραψε τη Γωγώ ως ένα παιδί που είχε όνειρα και ήθελε να προχωρήσει τη ζωή του, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα συγκλονιστικό όνειρο που, όπως λέει, είδε μετά τον θάνατό της, δίνοντας μια ακόμη διάσταση στο πένθος που εξακολουθεί να βιώνει. Για τον ίδιο, η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει, γιατί πίσω από τη δικαστική διαδικασία παραμένει ανοιχτό το πιο σκληρό ερώτημα: πώς ένα παιδί 14 ετών μπήκε στο χειρουργείο με την ελπίδα να βοηθηθεί και δεν γύρισε ποτέ πίσω.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



