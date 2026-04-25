Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Νόστιμο της Ευρυτανίας

Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!
25 Απρ. 2026 16:00
Pelop News

Απίστευτο το συγκεκριμένο περιστατικό. Οξειδωμένη χειροβομβίδα βρέθηκε την Παρασκευή (24/4) από ξυλοκόπους σε δάσος έξω από το χωριό Νόστιμο Ευρυτανίας.

Νίκαια: Συναγερμός στο Γενικό Κρατικό όταν ασθενής έβγαλε όπλο στο προαύλιο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και κλιμάκιο του στρατού.

Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μία αμυντική χειροβομβίδα τύπου mills Νo 36 WWII, χαρακτηριστικό όπλο του Βρετανικού στρατού που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!

Σήμερα (25/04/2026) το πρωί ομάδα πυροτεχνουργών της 695 ΑΒΠ (Αποθήκη Βάσεως Πυρομαχικών), που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας, προχώρησε με ασφαλή τρόπο στην εξουδετέρωσή της.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:42 DeepSeek V4: Το νέο κινεζικό μοντέλο AI που προκαλεί OpenAI και Anthropic
17:41 Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ
17:33 Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!
17:30 Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα
17:24 Σάμος: Το ελληνικό νησί που αποθεώνουν τα γερμανικά μέσα για την αυθεντική ομορφιά του
17:17 Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»
17:01 Ελλάδα – Γαλλία: Συμφωνία για πυρηνική τεχνολογία, έρευνα και ασφάλεια
16:48 Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχειρία
16:45 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός «απαντά» για το Κουτί Πρώτων Βοηθειών στα ΙΧ
16:33 «e-Ειδικοί Ταμίες»: Το νέο σύστημα για τις εισπράξεις του Δημοσίου εκτός εφοριών
16:26 Τι λένε και γράφουν στη Γαλλία για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα
16:20 Εγκέφαλος: 7 τροφές και ποτά που κάθε νευροχειρουργός αποφεύγει συστηματικά
16:13 Συγκίνηση Γεωργιάδη: «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20»
16:04 Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Ποιοι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα πάρουν ενίσχυση
16:00 Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!
15:53 Στο μοντέλο της Βαρκελώνης η Αθήνα: Πλαφόν σε Airbnb και ξενοδοχειακές κλίνες
15:46 Τρέλα για Μονακό στον Ολυμπιακό, σε 55 λεπτά εισιτήρια τέλος!
15:42 Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών
15:36 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών: Κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα για να «πειράζει» αποτελέσματα
