Νίκαια: Συναγερμός στο Γενικό Κρατικό όταν ασθενής έβγαλε όπλο στο προαύλιο

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν περιπατητικός ψυχιατρικός ασθενής προκάλεσε αναστάτωση βγάζοντας όπλο στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τόσο την ασφάλεια του νοσηλευτικού ιδρύματος όσο και την ΕΛ.ΑΣ., με την κατάσταση να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εισήλθε αρχικά από την πύλη του νοσοκομείου και κατευθύνθηκε προς την ψυχιατρική κλινική. Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στον εξωτερικό χώρο του ιδρύματος, όπου φέρεται να έβγαλε όπλο, προκαλώντας ανησυχία σε εργαζόμενους, ασθενείς και παρευρισκόμενους.

Άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο. Ο προαύλιος χώρος εκκενώθηκε άμεσα, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ η ασφάλεια του νοσοκομείου κινήθηκε γρήγορα για να περιορίσει τον άνδρα.

Οι κινήσεις αυτές κρίθηκαν καθοριστικές, καθώς αποφεύχθηκε περαιτέρω αναστάτωση και δημιουργήθηκε ο απαραίτητος χρόνος μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η επέμβαση της ΔΙΑΣ

Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία ανέλαβε την τελική διαχείριση του περιστατικού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο που είχε προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Αναστάτωση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο

Το περιστατικό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προκάλεσε εύλογη αναστάτωση, καθώς εκτυλίχθηκε σε έναν χώρο όπου καθημερινά κινούνται ασθενείς, συνοδοί και υγειονομικό προσωπικό.

Η άμεση αντίδραση της ασφάλειας του νοσοκομείου και η γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψαν τα χειρότερα, ωστόσο το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπου η διαχείριση έκτακτων περιστατικών απαιτεί ταχύτητα και συντονισμό.

