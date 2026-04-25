Νίκαια: Συναγερμός στο Γενικό Κρατικό όταν ασθενής έβγαλε όπλο στο προαύλιο

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν ψυχιατρικός ασθενής έβγαλε όπλο στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την περιοχή να εκκενώνεται και τη ΔΙΑΣ να προχωρά στη σύλληψή του.

25 Απρ. 2026 15:24
Pelop News

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όταν περιπατητικός ψυχιατρικός ασθενής προκάλεσε αναστάτωση βγάζοντας όπλο στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τόσο την ασφάλεια του νοσηλευτικού ιδρύματος όσο και την ΕΛ.ΑΣ., με την κατάσταση να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εισήλθε αρχικά από την πύλη του νοσοκομείου και κατευθύνθηκε προς την ψυχιατρική κλινική. Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στον εξωτερικό χώρο του ιδρύματος, όπου φέρεται να έβγαλε όπλο, προκαλώντας ανησυχία σε εργαζόμενους, ασθενείς και παρευρισκόμενους.

Διαβάστε επίσης: Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Καραμανλή ΒΙΝΤΕΟ

Άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο. Ο προαύλιος χώρος εκκενώθηκε άμεσα, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ η ασφάλεια του νοσοκομείου κινήθηκε γρήγορα για να περιορίσει τον άνδρα.

Οι κινήσεις αυτές κρίθηκαν καθοριστικές, καθώς αποφεύχθηκε περαιτέρω αναστάτωση και δημιουργήθηκε ο απαραίτητος χρόνος μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η επέμβαση της ΔΙΑΣ

Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία ανέλαβε την τελική διαχείριση του περιστατικού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο που είχε προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Αναστάτωση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο

Το περιστατικό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προκάλεσε εύλογη αναστάτωση, καθώς εκτυλίχθηκε σε έναν χώρο όπου καθημερινά κινούνται ασθενείς, συνοδοί και υγειονομικό προσωπικό.

Η άμεση αντίδραση της ασφάλειας του νοσοκομείου και η γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψαν τα χειρότερα, ωστόσο το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπου η διαχείριση έκτακτων περιστατικών απαιτεί ταχύτητα και συντονισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:42 DeepSeek V4: Το νέο κινεζικό μοντέλο AI που προκαλεί OpenAI και Anthropic
17:41 Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ
17:33 Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!
17:30 Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα
17:24 Σάμος: Το ελληνικό νησί που αποθεώνουν τα γερμανικά μέσα για την αυθεντική ομορφιά του
17:17 Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»
17:01 Ελλάδα – Γαλλία: Συμφωνία για πυρηνική τεχνολογία, έρευνα και ασφάλεια
16:48 Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχειρία
16:45 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός «απαντά» για το Κουτί Πρώτων Βοηθειών στα ΙΧ
16:33 «e-Ειδικοί Ταμίες»: Το νέο σύστημα για τις εισπράξεις του Δημοσίου εκτός εφοριών
16:26 Τι λένε και γράφουν στη Γαλλία για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα
16:20 Εγκέφαλος: 7 τροφές και ποτά που κάθε νευροχειρουργός αποφεύγει συστηματικά
16:13 Συγκίνηση Γεωργιάδη: «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20»
16:04 Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Ποιοι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα πάρουν ενίσχυση
16:00 Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!
15:53 Στο μοντέλο της Βαρκελώνης η Αθήνα: Πλαφόν σε Airbnb και ξενοδοχειακές κλίνες
15:46 Τρέλα για Μονακό στον Ολυμπιακό, σε 55 λεπτά εισιτήρια τέλος!
15:42 Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών
15:36 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών: Κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα για να «πειράζει» αποτελέσματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ