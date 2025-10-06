Pink the City 2025 στην Πάτρα: Δωρεάν εξετάσεις μαστού από 7 έως 11 Οκτωβρίου – Μήνυμα ζωής από το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

Η διάδοση του μηνύματος για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς στόχους του Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας και της εμβληματικής δράσης Pink the City.

Στα 24 χρόνια λειτουργίας του, ο Σύλλογος Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 4.850 ατομικές κλινικές εξετάσεις μαστού από εξειδικευμένους χειρουργούς μαστού, με πάνω από 1.660 παραπομπές για απεικονιστικές εξετάσεις, σε συνεργασία με τα διαγνωστικά κέντρα της Πάτρας.

Ακολουθώντας την ίδια πορεία προσφοράς και ευαισθητοποίησης, και φέτος, από την Τρίτη 7 έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού για το ευρύ κοινό, από έμπειρους και εξειδικευμένους χειρουργούς της πόλης. Οι εξετάσεις θα γίνονται στην Κινητή Μονάδα Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα βρίσκεται στην Πλατεία Γεωργίου.

Μέσα από τη δράση αυτή, το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας υπενθυμίζει σε όλους ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το πιο ισχυρό μας όπλο απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Η κλινική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη 07/10, ώρες 17:00-21:00

Τετάρτη 08/10, ώρες 17:00-21:00

Πέμπτη 09/10, ώρες 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Παρασκευή 10/10, ώρες 10:00-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο 11/10, ώρες 10:00-14:00

Οι εξειδικευμένοι χειρουργοί που θα πραγματοποιήσουν τις κλινικές εξετάσεις προσφέροντας εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους είναι οι:

Αποστολοπούλου Αναστασία – Χειρουργός Μαστού, Ογκολόγος – Μαστολόγος

Βίτσας Χαράλαμπος – Γυναικολόγος – Μαστολόγος, χειρουργός μαστού

Κατσιάκης Νικόλαος-Γενικός Χειρουργός ,Χειρουργός Μαστού

Καρβελάς Φώτης- Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Π. Αγ. Ανδρέας (Συνταξιούχος) –

Κούκουρας Δημήτριος- Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Παν/μιου Πατρών

Τσαμπασβίλι Αλέξανδρος- Γενικός χειρουργός, Μαστολόγος

Χαβελές Ιωάννης- Μαστολόγος, Χειρουργός Μαστού

Tα Διαγνωστικά Κέντρα που στηρίζουν για ακόμα μια φορά το έργο του Συλλόγου προσφέροντας ΔΩΡΕΑΝ απεικονιστικές εξετάσεις μαστού είναι:

ΑΣΚΛΙΠIΕΙΟΝ VITA

BioANALYSIS Β.Δ. ΛΟΥΛΕΛΗΣ

Β΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι κλινικές εξετάσεις μαστού πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Μην αμελείς τον προληπτικό σου έλεγχο για κανένα λόγο!

