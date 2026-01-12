Πήρε εξιτήριο η Ζωζώ Σαπουντζάκη

Οι γιατροί συνέστησαν στην μεγάλη ηθοποιό να αναρρώσει και στη συνέχεια να γιορτάσει

Πήρε εξιτήριο η Ζωζώ Σαπουντζάκη
12 Ιαν. 2026 11:24
Pelop News

Εξιτήριο πήρε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς το προηγούμενο διάστημα νοσηλεύτηκε λόγω αναπνευστικού προβλήματος.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η στενή της φίλη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στο «Πρωινό» έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός από το Σάββατο βρίσκεται στο σπίτι της και πως είναι καλά στην υγεία της.

Παράλληλα, η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη τόνισε ότι οι γιατροί της ηθοποιού της συνέστησαν να αναρρώσει και στη συνέχεια, όπως είπε, θα το γιορτάσουν όλοι μαζί  με μία έξοδο: «Είναι πολύ καλά, πήρε εξιτήριο και είναι αισιόδοξη. Είναι στο σπίτι της με μεγάλη περιποίηση. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει, να γίνει τελείως καλά και μετά θα βγούμε έξω να το γιορτάσουμε. Ήρθαν και την είδαν πολλοί φίλο».

Τις προηγούμενες ημέρες, η φίλη της ηθοποιού ανέφερε ότι μία αδιαθεσία οδήγησε την Κυριακή τη Ζωζώ Σαπουντζάκη στο νοσοκομείο. Όπως είχε πει η Σταυρίνα Ευστρατιάδου η αδιαθεσία της ξεκίνησε, ενώ βρισκόταν με φίλους στο σπίτι της: «Την Κυριακή το βράδυ, ήμασταν διάφοροι φίλοι στο σπίτι της, όπως και η Άννα Φόνσου. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, της μέτρησα το οξυγόνο, πήρα τηλέφωνο τον γιατρό της και μου είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της. Όλα καλά, είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ, όλα καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια, γιατί όπως ξέρετε, απαγορεύονται. Υπάρχουν, όμως, λουλούδια στην υποδοχή και φυσικά πολλά τηλέφωνα από κόσμο που την αγαπάει».

