Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»

Ο πατέρας δύο θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έδωσε τη δική του απάντηση στην ανάρτηση του τραγουδοποιού

19 Ιαν. 2026 22:06
Ο Νίκος Πλακιάς καταλογίζει μερίδιο ευθύνης στον Φοίβο Δεληβοριά για όσα έγιναν μετά τη συναυλία για τα θύματα στα Τέμπη με αφορμή την ανάρτηση του τελευταίου που αφορούσε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Απαντώντας στον τραγουδοποιό, ο κ. Πλακιάς λέει ότι «έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας».

Στην ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς αναφέρει αρχικά: «Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριάς τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση ;»

Προσθέτει ότι «έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

» 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».
Ο Φοίβος Δεληβοριάς στην ανάρτησή του έγραφε: «Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

