Πλάνα για θρησκευτικό Τουρισμό στη Δ. Ελλάδα, τι συζήτησαν  Καραμανλή-Σακελλαρόπουλος

Σήμερα ξεκινά μια ακόμα μεγάλη τοοριστική έκθεση στο Παρίσι, όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει με δικό της περίπτερο σε μεγάλη διεθνή έκθεση τουρισμού  με επικεφαλής τον  Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο

 

11 Μαρ. 2026 18:39
Pelop News

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, με την Υφυπουργό Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, στην έκθεση τουρισμού της Γερμανίας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον θρησκευτικό τουρισμό στη Δ. Ελλάδα.

Άλλωστε, η Αχαΐα, αλλά και οι γειτονικοί νομοί, διαθέτουν πολλές εκκλησίες και σημαντικούς αγίους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή.

Μάλιστα συμφωνήσαν να  γίνει συνάντηση  το επόμενο διάστημα για να προγραμματισμένη μια εκδήλωση στην Αχαΐα που θα  αναδείξει το θέμα και θα δώσει την ευκαιρία να γίνει η κατάλληλη  οργάνωση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

«ΔΙΧΤΥΑ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Από εκεί και πέρα, μετά τη Γερμανία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα στραφεί και προς την γαλλική αγορά, επιδιώκοντας να προσελκύσει τουρίστες από μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια θα συμμετάσχει με δικό της περίπτερο σε μεγάλη διεθνή έκθεση τουρισμού που ξεκινά σήμερα στο Παρίσι, με επικεφαλής τον  Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.

Η έκθεση αυτή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της Ευρώπης, με περισσότερους από 200 εκθέτες από όλο τον κόσμο, προσελκύοντας επισκέπτες, οικογένειες, λάτρεις των ταξιδιών και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν προορισμούς, πολιτισμούς και νέες ταξιδιωτικές τάσεις.

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της αποστολής της Περιφέρειας είναι ο Αντιπερειφερειάρχης Παναγιώτης Σακελαλρόπουλος ο οποίος αναμένεται να κάνει εκ νέου επαφές επί επαφών με  εκπρόσωπους τουριστικών πρακτορείων.

