Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών

Διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών ο υπουργός Μετανάστευσης, διευκρινίζοντας ότι το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά αλλοδαπούς που ήδη διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

19 Ιαν. 2026 11:25
Τη δική του απάντηση σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών δίνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης. Όπως ξεκαθαρίζει, το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για άτομα που εισήλθαν παράνομα στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το νομοθετικό πλαίσιο αφορά αποκλειστικά αλλοδαπούς που ήδη διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης της άδειας διαμονής τους ή ολοκλήρωσης του σχετικού διοικητικού ελέγχου. Ο ίδιος επισημαίνει ότι σήμερα στη χώρα διαμένουν περίπου 793.000 νόμιμοι μετανάστες, εκ των οποίων 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης ή ελέγχου των αδειών τους.

Όπως διευκρινίζει, η κυβερνητική ρύθμιση στοχεύει αποκλειστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων, χωρίς να ανοίγει καμία δυνατότητα νομιμοποίησης για μετανάστες που εισήλθαν ή παραμένουν παράνομα στη χώρα. Παράλληλα υπενθυμίζει ότι, από τον Σεπτέμβριο, με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση έχει καταργηθεί κάθε σχετική δυνατότητα.

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνει ότι όσοι εισέρχονται ή παραμένουν πλέον παράνομα στη χώρα τιμωρούνται ποινικά με ποινή φυλάκισης και οδηγούνται σε απέλαση, τονίζοντας πως τα σχετικά δημοσιεύματα περί «δήθεν νομιμοποίησης» αποτελούν, όπως αναφέρει, «fake news».

