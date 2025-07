Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης! ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Στη Βουδαπέστη το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του λόγω ζημιών που υπέστη σήμερα από σφοδρή καταιγίδα, καθώς οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης γέμισαν με φερτά υλικά και όμβρια ύδατα μπήκαν σε κτίριο του τερματικού σταθμού, ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

«Η σφοδρή καταιγίδα… έπληξε και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης Φέρεντς Λιστ. Λόγω φερτών υλικών στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, οι διάδρομοι έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας και η λειτουργία του αεροδρομίου έχει ανασταλεί προσωρινά», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε ότι νερό μπήκε από την οροφή της αίθουσας αναχωρήσεων του τερματικού σταθμού 2Α, η οποία στη συνέχεια εκκενώθηκε και όλες οι διαδικασίες check-in μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό 2Β.

