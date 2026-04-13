«Πλήρωμα 94»: Επιστροφή στη Μπούντβα με το «Boo… tique Hotel»

Μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στο Πατρινό Καρναβάλι του 2026 με το θέμα «Boo… tique Hotel», το Πλήρωμα 94 ετοιμάζει και πάλι βαλίτσες για το εξωτερικό. Για άλλη μια φορά μέλη και φίλοι του Πληρώματος θα ταξιδέψουν οδικώς προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διεθνές Καρναβάλι της Μπούντβα στο Μαυροβούνιο, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 3 Μαΐου 2026

Η παρουσία της πατρινής ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση έχει πλέον καθιερωθεί, καθώς δεν αποτελεί την πρώτη της συμμετοχή στην συγκεκριμένη χώρα των Βαλκανίων. Το 2024, το Πλήρωμα 94 είχε ξεχωρίσει με τη θεματική «Φάουστ», αποσπώντας διακρίσεις από τις τοπικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καρναβαλικών Πόλεων (F.E.C.C.), ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, η ομάδα έδωσε το «παρών» στο Τίβατ, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που περιλάμβαναν πλωτή παρέλαση και καρναβαλικά δρώμενα στο λιμάνι της πόλης, με θέμα «Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα».

Για το 2026, η αποστολή της Πάτρας αναμένεται να λάβει μέρος στη μεγάλη διεθνή παρέλαση της Μπούντβα, μεταφέροντας το χαρακτηριστικό ύφος και τη δημιουργικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού στην Αδριατική. Το Καρναβάλι της Μπούντβα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εκδηλώσεις της περιοχής, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής περιόδου και προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Η συμμετοχή του «Πληρώματος 94» δεν περιορίζεται μόνο στο καλλιτεχνικό σκέλος, αλλά ενισχύει και την εξωστρέφεια της Πάτρας, λειτουργώντας ως φορέας πολιτιστικής προβολής. Μέσα από επαφές με εκπροσώπους της F.E.C.C. , ενισχύονται οι δυνατότητες συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



