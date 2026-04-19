Η αργία της Πρωτομαγιάς δεν χρειάζεται να μεταφερθεί φέτος…

Πλησιάζει το επόμενο 3ήμερο για ξεκούραση και μίνι διακοπές!
19 Απρ. 2026 16:12
Pelop News

Πέρασε το Πάσχα και πολλοί περιμένουν πότε θα έρθει το επόμενο 3ήμερο! Ας μην ανησυχούν, όμως, γιατί πλησιάζει. Φέτος η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή, οπότε υπάρχει άλλο ένα τριήμερο χαλάρωσης ενόψει (αρκεί να έχει περισσέψει τίποτα στους λογαριασμούς…).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις: όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Πέρυσι για παράδειγμα η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο.

Φέτος πέφτει Παρασκευή, οπότε δεν τίθεται θέμα μετάθεσης, μιας και είναι εργάσιμη ημέρα, ενώ έχει περάσει και το Πάσχα.

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.

Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.

Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.

