Ποια ζώδια προσελκύουν τύχη και αφθονία τον Νοέμβριο

Τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο κατά τη διάρκεια του μήνα και γυρίζει ανάδρομος στις 11 Νοεμβρίου έως τις 11 Μαρτίου, όπως κάνει κάθε χρόνο για περίπου τέσσερις μήνες. Οι ανάδρομες διελεύσεις δεν σημαίνουν ότι χάνει τη θετική του επίδραση, αλλά εισάγουν μια περίοδο ανασκόπησης, σε αντίθεση με την άμεση πορεία του.

Ο ανάδρομος Δίας μπορεί να επηρεάσει οικογενειακά και συναισθηματικά ζητήματα, καθώς και τη ζωή στο σπίτι και το αίσθημα προσωπικής ασφάλειας. Αυτή την περίοδο, ενδέχεται να κάνετε προσαρμογές για να επιτύχετε μεγαλύτερη προσωπική πληρότητα ή να συνειδητοποιήσετε αλλαγές που επηρεάζουν την οικογενειακή, συναισθηματική και προσωπική σας ευτυχία.

Η Αφροδίτη ολοκληρώνει τη διέλευσή της από τον Ζυγό και εισέρχεται στον Σκορπιό από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ στις 30 Νοεμβρίου περνά στον Τοξότη. Όταν η Αφροδίτη μπαίνει στον Σκορπιό, η έμφαση δίνεται στα οικονομικά, καθώς ο Σκορπιός κυβερνά τον όγδοο οίκο, που σχετίζεται με τα χρήματα των άλλων, του/της συντρόφου ή εταιρικά κεφάλαια. Ο οίκος αυτός αφορά επίσης δάνεια και οικονομικούς διακανονισμούς.

Ο Άρης, πλανήτης της δράσης, κυβερνά τον Σκορπιό, επομένως μπορεί να αισθάνεστε περισσότερο κινητοποιημένοι να επιτύχετε στόχους και να ενεργήσετε αποφασιστικά. Στις 30 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη θα εισέλθει στον Τοξότη και θα ξεκινήσει τη μηνιαία της διέλευση από τον ένατο οίκο.

​Δίδυμοι

Ο Δίας στον Καρκίνο κυβερνά τον δεύτερο οίκο των οικονομικών και του εισοδήματος, φέρνοντας ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της αυτοπεποίθησής σας. Η Αφροδίτη βρίσκεται στον πέμπτο οίκο των φίλων, της διασκέδασης και του έρωτα έως τις 6 Νοεμβρίου, όταν περνά στον Σκορπιό και στον έκτο οίκο της εργασίας και της υγείας. Αυτή η περίοδος ευνοεί τόσο την επαγγελματική όσο και τη σωματική σας κατάσταση. Μπορεί να λάβετε προαγωγή, νέα θέση ή αύξηση, ή να δείτε τη δουλειά σας να αναγνωρίζεται. Όταν η Αφροδίτη περάσει στον Τοξότη στο τέλος του μήνα, θα εισέλθει στον έβδομο οίκο των σχέσεων. Η Πανσέληνος στον Ταύρο βρίσκεται στον δωδέκατο οίκο σας και φέρνει στο φως υποσυνείδητα μοτίβα σκέψης ή αρνητικές πεποιθήσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να τα απελευθερώσετε. Η Νέα Σελήνη στον έκτο οίκο της εργασίας σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα ή ευκαιρίες στην επαγγελματική σας ζωή.

​Ζυγός

Ο Δίας διασχίζει τον δέκατο οίκο της καριέρας σας, φέρνοντας πρόοδο και αναγνώριση. Ο οίκος αυτός σχετίζεται και με το κοινό, επομένως, αν η δουλειά σας το περιλαμβάνει, θα υπάρξουν οφέλη. Μπορεί να αλλάξετε επάγγελμα ή θέση με θετικό αποτέλεσμα. Η Αφροδίτη στον Ζυγό βρίσκεται στον πρώτο σας οίκο, κάνοντάς σας να δείχνετε και να νιώθετε στα καλύτερά σας. Αυτό προσελκύει θετικές εντυπώσεις και νέες ευκαιρίες. Όταν η Αφροδίτη περάσει στον Σκορπιό, θα βρεθεί στον δεύτερο οίκο των οικονομικών, ευνοώντας αυξήσεις ή βελτίωση των εσόδων σας. Στο τέλος του μήνα, όταν περάσει στον Τοξότη, θα εισέλθει στον τρίτο οίκο της επικοινωνίας. Η Πανσέληνος στον Ταύρο πέφτει στον όγδοο οίκο των κοινών οικονομικών και μπορεί να φέρει οικονομικές διαπραγματεύσεις. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό βρίσκεται στον δεύτερο οίκο του εισοδήματος, φωτίζοντας ζητήματα χρημάτων και νέες πηγές εσόδων.

​Σκορπιός

Ο Δίας στον Καρκίνο διασχίζει τον ένατο οίκο σας, προσελκύοντας ανθρώπους από μακριά, ευκαιρίες για ταξίδια ή οφέλη από συνεργασίες. Ο οίκος αυτός σχετίζεται και με τη μόρφωση, οπότε ενδέχεται να αποκομίσετε οφέλη μέσω εκπαίδευσης ή σπουδών. Αν ασχολείστε με νομικές υποθέσεις, ο Δίας μπορεί να σας ωφελήσει ιδιαίτερα. Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Σκορπιό, θα περάσει από τον πρώτο σας οίκο, ενισχύοντας τη γοητεία και τη δύναμή σας να προσελκύετε ανθρώπους και ευκαιρίες. Στο τέλος του μήνα, περνά στον Τοξότη και ξεκινά τη διέλευσή της από τον δεύτερο οίκο των οικονομικών. Η Πανσέληνος στις 5 Νοεμβρίου πέφτει στον έβδομο οίκο των σχέσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν σύντροφο ή συνεργάτη. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό σηματοδοτεί την προσωπική σας επανεκκίνηση κατά τη διάρκεια του γενεθλίου μήνα σας και ενισχύει την ικανότητά σας να υλοποιείτε τις επιθυμίες σας.

