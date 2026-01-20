«Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε», νέες μαρτυρίες για το φονικό στο Αγρίνιο

Ενώ συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και κάτοικοι του Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο αποχαιρετούσαν τον 50χρονο κοινοτάρχη, νέες μαρτυρίες φωτίζουν τα αίτια και το παρασκήνιο της δολοφονίας του.

Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!

Σήμερα (20/1/2026) το πρωί στην κηδεία του 50χρονου, τραγικές φιγούρες ήταν ο ανήλικος γιος, η σύζυγος και ο αδελφός του. Η σύζυγος του θύματος, εμφανίστηκε στην κηδεία συντετριμμένη, αγκαλιά με το παιδί της, χωρίς να έχει απαντήσει δημόσια στα σχόλια που ακολούθησαν το έγκλημα.

Σύμφωνα με ανιψιά του θύματος, ο 50χρονος αποφάσισε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του παιδιού του, ενώ παράλληλα υπήρχαν απειλές και αντιπαραθέσεις μεταξύ του θύματος και του δράστη. Όπως δήλωσε η ίδια ο θείος της δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, επισημαίνοντας πως την προηγούμενη μέρα είχε κανονίσει τα γενέθλια του παιδιού του, πράγμα που, σύμφωνα με την ίδια, αποκλείει οποιαδήποτε προμελέτη δολοφονίας.

«Ο θείος μου δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, γιατί την Παρασκευή κανόνιζε τα γενέθλια του παιδιού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανονίζει τα γενέθλια του παιδιού του, σίγουρα δεν πάει να σκοτώσει κάποιον», είπε η ανιψιά του θύματος και συνέχισε λέγοντας «το αμάξι του θείου μου ήταν εν κινήσει και η καραμπίνα του ήταν άδεια δίπλα στο κάθισμα. Η καραμπίνα δεν ήταν ούτε στα πόδια του, ούτε κάπου πάνω του, ούτε πουθενά. Η καραμπίνα ήταν δίπλα του, άδεια, χωρίς κανένα φυσίγγι μέσα στο αμάξι».

Σχετικά με τη σύζυγο του θείου της, η ανιψιά είπε ότι εκείνη επέστρεψε αυτοβούλως στον άνδρα της, επικοινωνώντας συνεχώς μαζί του και εκφράζοντας την αγάπη της. Κατά την ίδια, η αγάπη του θύματος για τη σύζυγό του ήταν καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των γεγονότων. Παράλληλα, αναφερόμενη στον δράστη, η ανιψιά τον περιέγραψε ως άνθρωπο με προβλήματα αλκοόλ, που συχνά προκαλούσε καταστάσεις για τις οποίες ο θείος της έπρεπε να μεσολαβεί.

«Η σύζυγός του γύρισε μόνη της πίσω στον θείο μου, τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε ‘σε αγαπάω, έλα πάρε με’. Ο θείος μου την αγάπαγε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το λάθος του, ότι την αγαπούσε πάρα πολύ και γι’ αυτό έχουν γίνει όλα αυτά». Αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος, βγαίνουνε και τον λένε καλό παιδί. Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε και πήγαινε ο θείος μου και τον μάζευε από τα χαντάκια και τον λένε καλό παιδί; Ποιος είναι το καλό παιδί;» τόνισε η ανιψιά του 50χρονου θύματος.

Η ανιψιά του 50χρονου κοινοτάρχη άφησε επίσης αιχμές και για την στάση της θείας της στην κηδεία του όπου ανέφερε «η θεία μου έκλαιγε αλλά δεν ξέρω για ποιον».

Τι φέρεται να είπε στην αστυνομία η σύζυγος του θύματος

Σύμφωνα με το «Live News» η σύζυγός του θύματος στην κατάθεσή της στις Αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι διατηρούσε σχέση με τον 44χρονο δράστη, περιγράφοντάς τον ως ευγενικό απέναντί της.

Ανέφερε ότι για ένα διάστημα είχε αποχωρήσει από το συζυγικό σπίτι και όταν επέστρεψε, ο σύζυγός της προκαλούσε τον 44χρονο.

Τόνισε, ωστόσο, πως δεν γνώριζε για συνάντηση ή επικοινωνία μεταξύ τους την ημέρα του φονικού και δήλωσε συγκλονισμένη από την πράξη.

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά. Για ένα διάστημα είχα φύγει από το σπίτι που έμενα με τον σύζυγό μου και το παιδί μας. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη, αλλά δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο 44χρονος θα κάνει τέτοιο πράγμα», φέρεται να είπε η ίδια στις Αρχές.

Τους είδα πριν το φονικό, το θύμα παρείχε στήριξη στον δράστη, λέει μάρτυρας πριν την τραγωδία στο Αγρίνιο

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας για την υπόθεση του φονικού στο Αγρίνιο, η οποία δηλώνει ότι είδε τόσο τον φερόμενο δράστη όσο και το θύμα λίγη ώρα πριν εξελιχτεί η τραγωδία.

Η κάτοικος της περιοχής περιγράφει ένα κλίμα έντονης φόρτισης και ανησυχίας, τονίζοντας πως, αν και η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κατάληξη. Όπως αναφέρει, το πρωί της μοιραίας ημέρας συνάντησε τον φερόμενο δράστη στην περιοχή της Παναγιάς, ανταλλάσσοντας έναν τυπικό χαιρετισμό.

Λίγη ώρα αργότερα, στο καφενείο του χωριού, τον είδε εκ νέου, πριν εκείνος αποχωρήσει προς την κατεύθυνση όπου βρισκόταν το θύμα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, περίπου δέκα λεπτά μετά, ο δράστης φέρεται να επέστρεψε προς το σπίτι του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κάτοικος από το σημείο του συμβάντος ζήτησε βοήθεια, κινητοποιώντας συγχωριανούς.

Η γυναίκα αναφέρεται και στο παρελθόν των εμπλεκομένων, κάνοντας λόγο για προσωπικές εντάσεις και μια σχέση που είχε διακοπεί και επανασυνδεθεί. Όπως σημειώνει, το θύμα είχε την επιμέλεια, ενώ υπήρχε προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές τι ακριβώς οδήγησε στη μοιραία σύγκρουση.

Για τον φερόμενο δράστη, η μάρτυρας τον περιγράφει ως κλειστό και νευρικό χαρακτήρα, που σύχναζε σε καταστήματα, ενώ, όπως αναφέρει, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι και το θύμα παρείχε στήριξη, καθώς οι δύο τους διατηρούσαν συνεργασία.

Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου παραμένει σε κατάσταση σοκ και βαθύ πένθος, προσπαθώντας να κατανοήσει πώς μια υπόθεση με γνωστά πρόσωπα και προϋπάρχουσες σχέσεις κατέληξε σε μια τόσο τραγική έκβαση.

