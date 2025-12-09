Ποιος είναι ο συλληφθείς στα Καλύβια: Βαρύ ποινικό παρελθόν με καταδίκη για βιασμό και ανθρωποκτονία

Ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο άνδρας που συνελήφθη σήμερα κατά τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Καλύβια, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό, κλεμμένα οχήματα και στοιχεία που εξετάζονται ως προπαρασκευή για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Η επιχείρηση είχε αρχικά ως στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών, ωστόσο εξελίχθηκε σε αποκάλυψη ολόκληρου χώρου όπου υπήρχαν κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Σε κλεμμένο Ι.Χ. εντοπίστηκαν τρία καλάσνικοφ, ένα πιστόλι, γάντια και ένα μπιτόνι, ενώ σε βαν βρέθηκε κλεμμένη μηχανή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αν ο εξοπλισμός αυτός προοριζόταν για στοχευμένο χτύπημα.

Το παρελθόν του συλληφθέντα

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί το 2006, σε ηλικία ανηλίκου, σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για ανθρωποκτονία και βιασμό. Το 2012 απέδρασε από τις φυλακές, παραβιάζοντας άδεια που του είχε χορηγηθεί, ενώ το 2013 κατηγορήθηκε για αρπαγή ανηλίκου και συνελήφθη εκ νέου για την απόδραση.

Το 2016 κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από επεισόδιο με τον πατέρα του. Παρόμοια κατηγορία αντιμετώπισε και πρόσφατα, το 2025, μετά από τσακωμό με τη σύζυγό του. Την ίδια χρονιά σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία στη Θεσσαλονίκη για απάτη, από κοινού με άτομα Ρομά.

Η υπόθεση του 2004

Η δολοφονία που είχε διαπράξει ως ανήλικος το 2004 θεωρείται ιδιαίτερα σκληρή υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε εισβάλει στο σπίτι 75χρονης γυναίκας, την οποία βίασε και στη συνέχεια δολοφόνησε με στραγγαλισμό.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητάς του όσο και για το αν η επιχείρηση στα Καλύβια απέτρεψε την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

