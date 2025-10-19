Ποιος θ’ αναλάβει στη θέση της Καινούργιου για όσο χρειαστεί μέχρι να γεννήσει;

Δίνουν και παίρνουν οι φήμες ότι η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και λογικό είναι να υπάρχει βροχή από σενάρια για το ποιος θα την αντικαταστήσει στην εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να γεννήσει… Δεν θα φύγει ακόμα, αλλά από τώρα πρέπει να βρει ο Alpha τον προσωρινό διάδοχο.

Κι όμως, οι πρώτες πληροφορίες λένε πως δεν θα υπάρξει νέο πρόσωπο. Την παρουσίαση, για όσο διάστημα η ίδια απουσιάζει, θα αναλάβουν οι στενοί της συνεργάτες.

