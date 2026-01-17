Πωλείται για 6,3 εκατ. δολάρια το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, ΒΙΝΤΕΟ

Το ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, γήπεδο, στούντιο, καθιστικό και βιβλιοθήκη, όπου το ζευγάρι συνήθιζε να παρακολουθεί ταινίες

17 Ιαν. 2026 16:48
Pelop News

Έπειτα από έναν σχεδόν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα, η πολυτελής έπαυλή τους, στην οποία εντοπίστηκαν νεκροί, βγήκε προς πώληση στην τιμή των 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, γήπεδο, στούντιο, καθιστικό και βιβλιοθήκη, όπου το ζευγάρι συνήθιζε να παρακολουθεί ταινίες. Το ακίνητο περιλαμβάνει επίσης κήπο, πισίνα και υδρομασάζ.

Το σπίτι βγήκε προς πώληση σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της Μπέτσι Αρακάουα, στις 26 Φεβρουαρίου του 2025. Τον περασμένο Μάρτιο, οι Αρχές του Νέου Μεξικού είχαν αποκαλύψει τα αίτια θανάτου τόσο του Χάκμαν όσο και της συζύγου του. Ο 95χρονος ηθοποιός έχασε τη ζωή του από υπερτασική και αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο, με το προχωρημένο Αλτσχάιμερ να θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας. Η πιανίστρια Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο που προκλήθηκε από τον ιό Hantavirus (HPS), μια σπάνια ασθένεια που μεταδίδεται μέσω τρωκτικών.

Η εξέταση της σορού του Τζιν Χάκμαν έδειξε ότι ήταν αρνητικός στον ιό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Αρακάουα πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ ο Χάκμαν πιθανότατα απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που καταγράφηκε η τελευταία δραστηριότητα του βηματοδότη του.

Ο Τζιν Χάκμαν είχε δηλώσει στο Architectural Digest το 1990 ότι τον είχε γοητεύσει η Σάντα Φε μετά από γυρίσματα ταινιών στην περιοχή, λέγοντας πως «είχε μια μαγεία». Όπως είχε αναφέρει τότε, συμμετείχε ενεργά σε κάθε στάδιο της ανακαίνισης του σπιτιού μετά την αγορά του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όλα τα προσωπικά αντικείμενα του ζευγαριού έχουν αφαιρεθεί από το ακίνητο και το σπίτι έχει διαμορφωθεί έτσι όταν να προχωρήσει η πώληση.

Όπως ανέφερε η μεσίτρια, Τάρα Έρλι «υπάρχουν κάποιοι αγοραστές που αποφεύγουν ακίνητα όπου έχει συμβεί θάνατος», προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς προβάλλουμε το ακίνητο με βάση τα πλεονεκτήματα και τα θετικά του».

Στη δημοσιότητα είχε δοθεί βίντεο από το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Φε από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί μέσα στην έπαυλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι στο σπίτι υπήρχαν νεκρά τρωκτικά. Στο βίντεο, που προέρχεται από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών, καταγράφεται η έρευνα στο μπάνιο όπου βρέθηκε νεκρή η Αρακάουα.

Δείτε το βίντεο

