Πολεμικό θρίλερ στο Στενό του Ορμούζ: Πόντιση ναρκών από το Ιράν και «άλμα» στις τιμές της ενέργειας

Το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters

11 Μαρ. 2026 19:39
Σε οριακό σημείο βρίσκεται η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς το Ιράν προχώρησε στην πόντιση τουλάχιστον δέκα ναρκών στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή, την οποία επιβεβαιώνουν πηγές του Reuters, ναρκοθετεί την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας σε μια περιοχή από την οποία διέρχεται το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Αναστολή εξαγωγών

Οι εξαγωγές ενέργειας έχουν ουσιαστικά διακοπεί τις τελευταίες 12 ημέρες, ως απόρροια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων. Η στρατιωτική ηγεσία της Τεχεράνης προειδοποίησε μάλιστα την Τετάρτη (11/03) ότι οι διεθνείς αγορές πρέπει να είναι προετοιμασμένες για το ενδεχόμενο η τιμή του πετρελαίου να αγγίξει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι.

Στρατιωτικές επιχειρήσεις

 Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη πλήξει 16 ιρανικά πλοία που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ναρκοθέτησης. Παρά το γεγονός ότι οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών έχουν εντοπιστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη συνοδεία εμπορικών πλοίων, εντείνοντας την αβεβαιότητα στη διεθνή ναυτιλία.

Η στάση της Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με επίσημη δήλωσή του, απαίτησε από την Τεχεράνη την άμεση απομάκρυνση των εκρηκτικών μηχανισμών από τη θαλάσσια οδό. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε με «βαρύτατες στρατιωτικές συνέπειες» σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη φύση της επικείμενης απάντησης.

