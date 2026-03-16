Πόλεμος δίχως διέξοδο

Το κύριο άρθρο της «Π»

16 Μαρ. 2026 7:15
Pelop News

Οσο περνούν οι ημέρες, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν αποδεικνύεται ασύμμετρος και χωρίς εύκολη έκβαση.

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι υποτίμησαν τις ικανότητες αντίστασης του Ιράν που δεν είναι «περίπτωση Βενεζουέλας». Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις αλλεπάλληλες δημόσιες τοποθετήσεις του, δείχνει να αναζητά μια «γρήγορη διέξοδο», αλλά το Ισραήλ έχει διαφορετικούς στόχους, ενώ το Ιράν απαιτεί εγγυήσεις και μια νέα ισορροπία στη Μ. Ανατολή.

Μια εισβολή χερσαίων δυνάμεων θεωρείται απίθανη, καθώς θα χρειάζονταν εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο πόλεμος μοιάζει δίχως διέξοδο.

