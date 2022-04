Ουκρανία: Τι σημαίνει η βύθιση του Moscva – Πώς θα απαντήσει ο Πούτιν

Νέα δεδομένα και ανατροπές στον πόλεμο της Ουκρανίας δημιουργεί το πλήγμα και η βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας Moscva, με την κυβέρνηση Ζελένσκι να κάνει λόγο για ιστορική νίκη και το Κρεμλίνο να είναι υποχρεωμένο να αναθεωρήσει την στρατηγική του.

Η σφοδρότητα του πλήγματος με πανίσχυρους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την ξηρά, οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι Ουκρανοί διαθέτουν όπλα τέτοιου βεληνεκούς, ικανά να προκαλέσουν ανεπανόρθωτα πλήγματα σε μονάδες επιφανείας που βρίσκονται μόλις λίγα μίλια μακριά από τη στεριά.

Μια τελευταία πληροφορία που διακινείται έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθότι αφορά εμπλοκή τουρκικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων Bayraktar TB-2 στην επιχείρηση εξουδετέρωσης του εμβληματικού ρωσικού καταδρομικού Moskva. Στοιχεία της χθεσινής ημέρας, αργά το απόγευμα, καταγράφουν πτήσεις τουρκικών Bayraktar στην περιοχή. Χαρακτηριστική είναι η ενασχόληση και εμπλοκή με ένα εξ αυτών από το ρωσικό πολεμικό πλοίο “Ναύαρχος Έσσεν“, με το αντιαεροπορικό σύστημα SHTIL-1 που φέρουν

A Russian source is saying the Moskva has sunk and that the explosion was from a Ukrainian Neptun missile strike. Apparently, Ukraine flew a TB2 UCAV to distract the ship while it was targeted by the Neptun. The ship rolled onto its side after the strike.https://t.co/lACtPPJYVF

— Rob Lee (@RALee85) April 14, 2022