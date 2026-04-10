Ο πόλεμος στο Σουδάν άφησε πίσω του ακόμη μία τραγωδία, καθώς επίθεση με drone στην πόλη Κουτούμ, στο Βόρειο Νταρφούρ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 32 αμάχων, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, σύμφωνα με ιατρική πηγή και μαρτυρίες κατοίκων που επικαλέστηκε το AFP.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη 8 Απριλίου, σε πόλη που τελεί υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ / RSF), την ώρα που η σύγκρουση με τον τακτικό στρατό συνεχίζει να κλιμακώνεται σχεδόν τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Απρίλιο του 2023.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το drone έπληξε σπίτι όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή. Άλλος κάτοικος, που συμμετείχε στις ταφές, έδωσε κατάλογο με τα ονόματα των θυμάτων, από τον οποίο προκύπτει ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν 12 παιδιά. Τρίτη μαρτυρία αναφέρει ότι το χτύπημα έγινε περίπου στις 22:00 το βράδυ και ότι το σπίτι χτυπήθηκε δύο φορές, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

«Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και κατόπιν κηδεύτηκαν», ανέφερε κάτοικος της πόλης, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Διαφορετικοί απολογισμοί και νέες καταγγελίες

Η επιτροπή αντίστασης της Ελ Φάσερ, συλλογικότητα που καταγράφει παραβιάσεις και επιθέσεις από το ξέσπασμα του πολέμου, ανέφερε ότι η επιδρομή έγινε στη συνοικία Σαλάμα και απέδωσε την ευθύνη στον τακτικό στρατό. Την ίδια ώρα, οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν σχολιάσει έως τώρα το περιστατικό.

Νωρίτερα, ιατρική πηγή είχε κάνει λόγο για 12 νεκρούς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κουτούμ και για 16 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά. Από την άλλη, οι ΔΤΥ καταδίκασαν την επίθεση και έδωσαν ακόμη βαρύτερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 56 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 17 παιδιών.

Η κλιμάκωση με drones και ο φόβος για τους αμάχους

Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο σε πολλές περιοχές του Σουδάν, με επίκεντρο το Νότιο Κορντοφάν, αλλά και τμήματα του δυτικού Σουδάν που ελέγχονται από τις ΔΤΥ, κυρίως στο Νταρφούρ. Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Φεβρουάριο για σοβαρή αύξηση των θανάτων αμάχων από τέτοιες επιθέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητική κλιμάκωση.

Την περασμένη εβδομάδα, επίθεση με drone που αποδόθηκε στις ΔΤΥ έπληξε αίθουσα επεμβάσεων μαιευτηρίου σε νοσοκομείο στην πολιτεία του Λευκού Νείλου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Σε άλλη επίθεση στην ίδια περιοχή, είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 17 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες.

Η συντονίστρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Νταρφούρ, Μιριέλ Μπουρσιέ, περιέγραψε φρικιαστικούς τραυματισμούς, αναφερόμενη σε διαμπερή τραύματα, ακρωτηριασμούς και εκτεταμένα εγκαύματα. Όπως τόνισε, «το εύρος της βίας είναι αφόρητο».

Ένας πόλεμος χωρίς τέλος

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που την ερχόμενη Τετάρτη συμπληρώνει τρία χρόνια και περνά στον τέταρτο, έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ πάνω από 11 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε περνώντας τα σύνορα ως πρόσφυγες.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη κηρύξει κατάσταση λιμού σε πολλές περιοχές του Σουδάν, ενώ τόσο ο τακτικός στρατός όσο και οι παραστρατιωτικοί έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για φρικαλεότητες σε βάρος αμάχων, μεταξύ αυτών σφαγές και εκτεταμένη σεξουαλική βία. Σε αυτό το φόντο, η νέα πολύνεκρη επίθεση στο Βόρειο Νταρφούρ έρχεται να υπενθυμίσει ότι για τους αμάχους στο Σουδάν η καθημερινότητα παραμένει αβίωτη.

