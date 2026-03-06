Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Ελλάδα στον σωστό άξονα!

Οι σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ είναι στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ. Ανάλογα και με το Ισραήλ. Σε μια εποχή που πρέπει να διαλέγεις πλευρά, η Ελλάδα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην σωστή πλευρά. Είναι ωραίο να λες στην πολιτική ότι είσαι…απολιτίκ και να μην παίρνεις το μέρος κανενός, αλλά όταν είσαι εσύ ο παίκτης.

Οπως για παράδειγμα ήταν η Ελλάδα στην αρχαία Ελλάδα! Οι εποχές είναι άλλες τώρα. Και όταν δεν θες να διαλέγεις πλευρά, δεν μπορείς και να ζητάς βοήθεια. Για να απαιτείς βοήθεια και άλλες παροχές, πρέπει να είσαι και εσύ δίπλα σε αυτόν που ζητάς. Απλά πράγματα, που δεν αρέσουν σε πολλούς.

Η Ελλάδα έχει ταυτιστεί με τον άξονα ΗΠΑ – Ισραήλ πλέον και πολύ σωστά. Και για τον ενεργειακό τομέα που γίνεται κόμβος και για τον οικονομικό και την ασφάλεια της. Οπου ενεργειακά συμφέροντα απολαμβάνεις και την ασφάλεια που παρέχεται με αυτά και στην εγγυώνται οι μεγάλες δυνάμεις. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και οι Ελληνικές εξορύξεις και χρειαζόμαστε και την ασφάλεια για τα θαλάσσια οικόπεδα.

Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δίνει τα περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ για να φυλάει τα σύνορά της από τον γείτονα. Αλλά η ΕΕ και οι χώρες της θέλουν την Ελλάδα να φυλάει και τα σύνορα της ΕΕ αλλά πληρώνοντας βασικά αυτή. Και κόβοντας τα χρήματα αυτά από τον λαό της.

Γιατί δεν πληρώνει και η ΕΕ και οι άλλες χώρες της ανάλογα στο ΝΑΤΟ; Αρα σωστά έθεσε ζήτημα ο Τραμπ και ειδικά για Γερμανία κ.τ.λ. Γιατί να μην είναι σε έναν άξονα η Ελλάδα ώστε να αισθάνεται 100% ασφαλής απέναντι σε ένα γείτονα που συνεχώς απειλεί;

Η Ελλάδα έδωσε εναέριο χώρο και πλήρη επιχειρησιακή δράση στις Αμερικανικές δυνάμεις για τις επιχειρήσεις τους στον πόλεμο με το Ιράν. Και πολύ σωστά. Ξεκάθαρη θέση, ξεκάθαρη απόφαση. Σύμμαχος ουσιαστικά των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ.

Και αύριο θα μπορεί να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να πει θέλω αυτό. Οταν η ίδια η αιώνια σύμμαχος των ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, δίστασε και ανάλογα η Τουρκία, η Ισπανία και άλλες χώρες έπραξαν το ίδιο, η Ελλάδα στάθηκε δίπλα στις ΗΠΑ σαν άμεσος σύμμαχος.

Ξεκάθαρη θέση-απάντηση και προς Ανατολάς γενικότερα και πρωτοφανής αναβάθμιση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε βαθμό που δεν μπορεί για την ώρα κανείς να φανταστεί πόσο καλό θα μας κάνει!

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός.

