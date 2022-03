Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη – Βομβαρδίζονται συνοικίες της Λουσιτσάνσκ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Συνεχίζεται για μια ακόμα μέρα η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περιοχές να καταστρέφονται.

Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ ενισχύει διαρκώς τις δυνάμεις του στην ανατολική του πτέρυγα στην Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις ανησυχίες παγκόσμια για το τι θα γίνει εάν η Ρωσία «χτυπήσει» και προς τα εκεί.

Ουκρανία: Βομβαρδίζονται από βαρύ πυροβολικό της Ρωσίας συνοικίες της Λουσιτσάνσκ

Συνοικίες της πόλης Λουσιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας βομβαρδίστηκαν από βαρύ πυροβολικό της Ρωσίας σήμερα το πρωί, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, μέσω Telegram.

«Αρκετές πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές» από τον βομβαρδισμό και υπάρχουν «πληροφορίες για θύματα», οι οποίες όμως βρίσκονται στο στάδιο «της επιβεβαίωσης», τόνισε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει απολογισμό των θυμάτων.

«Πολλά κτίρια κατέρρευσαν. Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να σώσουν όσους είναι ακόμη ζωντανοί», πρόσθεσε

Χτυπήθηκαν γραφεία της ΕΕ

Γραφείο της Συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία στη Μαριούπολη της Ουκρανίας χτυπήθηκε χτυπήθηκε από το πυροβολικό του ρωσικού στρατού, όπως έκανε γνωστό ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με τον Ισπανό, η EUAM «έλαβε αξιόπιστες πληροφορίες ότι το γραφείο της στη Μαριούπολη χτυπήθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό», με αποτέλεσμα «να υποστεί μεγάλη ζημιά», πάντως «κανένα μέλος ή συμβασιούχος της αποστολής δεν τραυματίστηκε».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση αυτή, όπως και οποιαδήποτε επίθεση που βάζει στο στόχαστρο άμαχους ή πολιτικές υποδομές», πρόσθεσε ο Μπορέλ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

«Απαιτούμε η Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεσή της και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από όλη την επικράτεια της Ουκρανίας, όπως καλούν ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο» της Χάγης, είπε Μπορέλ.

Vitaly Kim showed what the building of the #Mykolaiv Regional State Administration looked like after the occupiers’ rocket attack.

The strike killed 12 people and 34 were wounded, the #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/kWGpiEPm6D

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022