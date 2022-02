Πόλεμος στην Ουκρανία: Έφτασε η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Λευκορωσία – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκινά σε λίγα λεπτά η συνάντηση της ουκρανικής με την ρωσική αντιπροσωπεία σε λευκορωσικό έδαφος.

Στο Πριπιάτ έφτασε πριν λίγη ώρα η ομάδα των Ουκρανών, που περιλαμβάνει σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ και τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών.

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

⚡️⚡️ Ukrainian delegation in choppers arrive in Belarus to hold talks with Russia — RIA pic.twitter.com/RIutGeDQ2T

