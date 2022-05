Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πτώση της Μαριούπολης και του Azovstal – Φόβος για την τύχη των μαχητών

Το τελευταίο προπύργιο της αντίστασης στη Μαριούπολη, «έπεσε». Και μαζί του, ουσιαστικά, έπεσε και η πόλη – σύμβολο της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει πλέον στα χέρια της τους 256 μαχητές από το Azovstal και διαμηνύει ότι είναι αιχμάλωτοι και δεν θα ανταλλαχθούν.

Οι 265 μαχητές του Azovstal, που είχαν επί σχεδόν 83 μέρες οχυρωθεί στο εργοστάσιο χαλυβουργίας στη Μαριούπολη, παραδόθηκαν στις φιλορωσικές δυνάμεις. Η Ρωσία τους θεωρεί αιχμαλώτους και θα ανταλλάξει με την Ουκρανία μόνο τους βαριά τραυματισμένους.

«Κατά το τελευταίο 24ωρο, 265 μαχητές κατέθεσαν τα όπλα τους και θεωρούνται αιχμάλωτοι, περιλαμβανομένων 51 σοβαρά τραυματισμένων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση για την κατάσταση της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

«Όλοι όσοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Νοβοαζόφσκ, σε έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών», διευκρίνισε.

Ουκρανία: Θα τους ανταλλάξουμε

Το υπουργείο δεν έκανε λόγο για ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων, αντίθετα με την Ουκρανία. Η ανταλλαγή «θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να επαναπατριστούν το ταχύτερο δυνατό αυτοί οι Ουκρανοί ήρωες», ανέφερε στο Telegram το τμήμα στρατιωτικών πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, επιβεβαιώνοντας έμμεσα πως οι άνδρες αυτοί, που «εκπλήρωσαν» την αποστολή τους, βρίσκονται πράγματι στα χέρια των Ρώσων.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ έκανε επίσης λόγο για ανταλλαγή, η οποία όμως θα αφορά μόνο «52 στρατιωτικούς που έχουν τραυματιστεί σοβαρά». «Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής τους, θα τους ανταλλάξουμε με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου», ανέφερε στο Telegram.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε να πει αν αυτοί οι στρατιώτες θα θεωρηθούν αιχμάλωτοι πολέμου ή εγκληματίες πολέμου, καθώς η Μόσχα κατηγορεί πολλούς Ουκρανούς στρατιωτικούς, ιδίως εκείνους του τάγματος Azov της Μαριούπολης, ότι αποτελούν «νεοναζιστικές ένοπλες συμμορίες».

«Υπενθυμίζω τη δήλωση του Πούτιν, θα τύχουν μεταχείρισης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Να τους εκτελέσουμε»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, Βιτσισλάβ Βολόντιν, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην περίπτωση της Μαριούπολης, εκτίμησε στον λογαριασμό του στο Twitter πως «οι εγκληματίες ναζί δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής αιχμαλώτων».

«Σε ό,τι αφορά τους ναζί, η θέση μας πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτη: είναι εγκληματίες πολέμου, και πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», είπε.

Ρώσος βουλευτής που λαμβάνει μέρος στις συνομιλίες ειρήνης με το Κίεβο δήλωσε πως η Ρωσία πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής για τους εθνικιστές μαχητές, όπως τους αποκάλεσε, από το ουκρανικό τάγμα Azov.

Σε μια συζήτηση στην Κρατική Δούμα ο βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι δήλωσε πως, αν και η Ρωσία εφαρμόζει μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, θα πρέπει να «σκεφθεί προσεκτικά» τη θανατική ποινή για τους μαχητές του Azov.

«Δεν αξίζουν να ζουν μετά τα θηριώδη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν και διαπράττονται συνεχώς εναντίον των αιχμαλώτων μας», είπε.

Χθες, Δευτέρα, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Γκάνα Μαλιάρ είχε ανακοινώσει πως 264 Ουκρανοί μαχητές εκ των οποίων 53 τραυματίες είχαν απομακρυνθεί από το Azovstal προς τοποθεσίες σε εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχο των ρωσικών και φιλορωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

Είχε διευκρινίσει πως οι μαχητές θα πρέπει στο μέλλον να σταλούν σε έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, «στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανταλλαγής».

