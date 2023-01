Πόλεμος στην Ουκρανία: Ηχούν σειρήνες αεροπορικών επιδρομών – Τι γίνεται με την «χριστουγεννιάτικη» εκεχειρία του Πούτιν

Μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη της εκεχειρίας που κήρυξε ο Πούτιν, την πρώτη γενική εκεχειρία ύστερα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, Ουκρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για συναγερμό αεροπορικής επιδρομής που εκδόθηκε πριν από σε περιοχές της εμπόλεμης χώρας, σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως δημοσιεύουν στο Twitter μέλη του Ουκρανικού κοινοβουλίου ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να αθέτησε τις δεσμεύσεις τους για την χριστουγεννιάτικη εκεχειρία που ανακοίνωσε η οποία θα ξεκινούσε από σήμερα 6 Ιανουρίου έως αύριο, 7 Ιανουαρίου, με βάση το παλιό ημερολόγιο.

«Προσοχή! Αυτή τη στιγμή η σειρήνα αεροπορικής επιδρομής ακούγεται σε όλη την Ουκρανία» έγραψε η Κίρα Ρούντικ στον λογαριασμό της μέλος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας από το 2019.

Attention! russia’s “#ceasefire” not in words, but in actions – right now air raid siren heard all over #Ukraine.#stoprussia #russiaisaterroristate pic.twitter.com/9rk0nh5eER

— Kira Rudik (@kiraincongress) January 6, 2023