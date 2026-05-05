Πόλεμος στην Ουκρανία: Μονομερής εκεχειρία από τη Ρωσία για την «Ημέρα της Νίκης»

Σε μια κίνηση τακτικής, η Ρωσία ανακοίνωσε τη μονομερή παύση των εχθροπραξιών στο μέτωπο της Ουκρανίας για το διήμερο 8 και 9 Μαΐου 2026. Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Βλαντίμιρ Πούτιν, εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για την 81η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας συνοδεύτηκε από μια σκληρή προειδοποίηση: Σε περίπτωση ουκρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια των εορτασμών, η Μόσχα απειλεί με «μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων» στο κέντρο του Κιέβου. Μάλιστα, κάλεσε τον άμαχο πληθυσμό και τις ξένες διπλωματικές αποστολές να εκκενώσουν την πρωτεύουσα χωρίς καθυστέρηση.

Η απάντηση του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε τη ρωσική πρόταση ως «μη σοβαρή», υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα επιχειρεί να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία υπό τον φόβο ουκρανικών drones.

Ως απάντηση, το Κίεβο ανακοίνωσε τη δική του μονομερή εκεχειρία, η οποία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6 Μαΐου. Ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος μετέβη στο Μπαχρέιν για επαφές στον τομέα της ασφάλειας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για τους όρους διακοπής των μαχών.

Αιματηρές επιθέσεις

Παρά τις ανακοινώσεις περί εκεχειρίας, η ένταση στο πεδίο παραμένει στο «κόκκινο». Τις τελευταίες ώρες:

Επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μερέφα στο Χάρκοβο, μετά από πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Iskander.

Ένα ζευγάρι σκοτώθηκε από επίθεση drone εφόρμησης σε κοινότητα της Νότιας Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο ρωσικός έλεγχος στα ουκρανικά εδάφη συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τ.χλμ. τον Απρίλιο, την ώρα που η διεθνής προσοχή –και κυρίως αυτή των ΗΠΑ– παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

